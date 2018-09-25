Otomobilde ÖTV müjdesi

Otomotiv sektörünü canlandırması amacıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitlerinde yapılan düzenleme, yeni otomobil alımlarında ödenecek ÖTV’lere 2 bin 300 lira ile 17 bin lira arasında düşüş olarak yansıyacak. Otomobilde vergi yükünü düşüren ÖTV matrah limitlerine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, motor silindir hacmi 1600 cc’ye kadar binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 46 bin liradan 70 bin liraya, üst limiti de 80 bin liradan 120 bin liraya çıkarıldı. Bu grupta ÖTV matrahı 70 bin liradan az otomobiller için yüzde 45, 70 bin ila 120 bin lira arasında olanlar için yüzde 50 ve 120 bin liranın üzerindekiler için yüzde 60 olarak uygulanacak. Elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 57 bin liradan 85 bin liraya, üst limiti 91 bin liradan 135 bin liraya yükseltildi. Motor silindir hacmi 1800-2000 cc arasında olan binek otomobillerde de ÖTV matrahı 114 bin liradan 170 bin liraya çıkarıldı. Öte yandan motor sindir hacmi 2000 cc’yi geçen binek otomobillerde ise elektrik motoru 100 kilovatı geçip motor silindir hacmi 2500 cc’yi geçmeyenlerde 114 bin lira olan ÖTV matrahı 170 bin lira düzeyinde belirlendi.

17 BİN TL’YE ÇIKIYOR

Söz konusu düzenleme sonrası, motor silindir hacmi 1600 cc’ye kadar araçların 70 bin liraya kadarki ÖTV matrahı 3 bin 500 lira azalacak. 1600 cc’ye kadar olan araçlarda, ÖTV matrahı 80 bin lira ile 120 bin TL arasında olanlarda azalış 9 bin lira ile 12 bin lira arasında değişecek.

1600-2000 cc arası araçlarda da 57 bin ile 85 bin arası ÖTV matrahında, fark 2 bin 850 lira ile 4 bin 250 lira arasında değişecek. Bu grupta 91 bin ile 170 bin lira arasında ÖTV matrahı bulunan araçlarda fark 9 bin 100 ile 13 bin 500 arasında olacak. ÖTV matrahı, 114 bin lira ile 170 bin lira arasında olan 2000 cc üzerindeki araçlarda 11 bin 400 lira ile 17 bin arasında düşüş gerçekleşecek.

Beklentilerin ötesinde fayda sağlayacak