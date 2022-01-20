Otomotiv devi düğmeye bastı! Dizel ve gazın yerine geçecek

star.com.tr 20 Ocak 2022 Perşembe 17:42 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 17:42

Yakıt olarak sıkıştırılmış hidrojen kullanan ve yalnızca su buharı salan hidrojen yakıt hücreleri, on yıllardır geliştiriliyor.



Dünya devletleri bu alandaki çalışmalarını hızlandırırken, enerji devleri de bu alandaki çalışmalarını katlayarak artırıyor.

ABD merkezli otomotiv devi General Motors da, Hydrotec markalı hidrojen yakıt hücrelerini kullanarak mobil güç jeneratörleri üretme planını duyurdu.

DÜĞMEYE BASILDI! DİZEL VE GAZIN YERİNE GEÇECEK

General Motors, Hydrotec sistemini, 300 ayrı hidrojen yakıt hücresini kapsayan bir 'güç küpü'ne yoğunlaştırdı. Küpler daha sonra mobil jeneratörler ve geçici elektrikli şarj cihazları dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılabilecek.

Hidrojen yakıt hücreleri kullanan mobil güç jeneratörlerinde hedefin, gaz ve dizelle çalışan jeneratörleri sıfır emisyonlu hidrojenle çalışan jeneratörlerle değiştirmek olduğu bildirildi.

Hidrojen evrendeki en bol elementtir, bu nedenle kirli içten yanmalı motorlardan uzaklaşmaya çalışan bir endüstri için, aşırı derecede çekici hale geldi.

Bazı otomobil üreticileri, lityum iyon pil kullanan elektrikli otomobillere, muhtemel bir alternatif olarak hidrojenle çalışan arabalar geliştiriyor.

Bugünkü duyuru ile GM, araba ve güç üretiminin ötesine bakan bir pozisyon belirledi.

Hidrojenle çalışan jeneratörler, başlangıç için yalnızca ticari ve askeri müşterilere satılacak, ancak otomobil üreticisi gelecekte konutlarda kullanım için versiyonlar sunmayı planladığını söyledi.

GM, hidrojen jeneratörünün gazla çalışan güç kaynaklarına kıyasla çok daha düşük gürültü profili sayesinde ideal uygulamanın bir açık hava konser salonunda olacağını söyledi. Başka bir kullanım durumu, şarj talebinin henüz kalıcı bir şarj istasyonu ile sonuçlanmadığı yerlere kurulan geçici elektrikli araç şarj cihazlarını içerecektir.

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