Fiat Doblo'nun, İspanya'daki Stellantis fabrikasına transfer olmasının ardından Bursa'daki fabrikanın geleceği belli oldu. Bunun yerine Fiat'ın 3 yeni modelini üretecek.

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre, Tofaş'ın 22 yıldır Türkiye'de ürettiği hafif ticari araç modeli Doblo'nun, İspanya'daki Stellantis fabrikasına transfer olmasının ardından Bursa'daki fabrikanın yeni yol haritası netleşti. Stellantis ve Koç Holding arasında geçen hafta yapılan görüşmeler sonucunda, 2025 yılından itibaren başlayacak şekilde binek ve ticari olmak üzere üç yeni model için anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Haziran ayı başında Fiat Doblo'nun yeni versiyonlarının İspanya'da üretileceğine yönelik yapılan resmi açıklamaların ardından Tofaş'ın Bursa'da Doblo'dan doğacak kapasite boşluğunu ne şekilde değerlendireceği merak konusu olmuştu. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA (Citroen-Peugeot-Opel) Grubu'nun birleşmesinden doğan Stellantis ile Koç Holding arasında görüşmelerin devam ettiği, ancak henüz bir anlaşma sağlanamadığı konuşuluyordu. Belirsizlik tedarik sanayi çevrelerinde de büyük kaygı yaratmıştı. Böyle bir dönemde dikkat çekici bir gelişme yaşandı ve geçen hafta Stellantis Grubu'nun Başkanı John Elkann Koç Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılarak burada bir konuşma yaptı. Aynı zamanda Fiat'ın sahibi olan ailenin bir ferdi olan John Elkann, konuşmasında İtalyan Fiat ile Koç ailesinin 60 yıla uzanan köklü işbirliğine vurgu yaptı. DÜNYA'nın otomotiv sanayi çevreleri ve Koç'a yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, John Elkann'ın Türkiye'yi asıl ziyaret nedeni, Stellantis ile Koç Holding arasında bir süredir devam eden yeni modellere yönelik pazarlığın sonuçlandırılmasıymış. Aktarılan bilgilere göre, Stellantis ve Koç, Bursa'daki kapasitenin nasıl değerlendirileceği konusunda geçen hafta anlaşma sağladı. Bursa'daki fabrikada 2025 yılından itibaren başlayacak şekilde üç yeni model üretilmesi kararlaştırıldı.

"HİBRİT VE ELEKTRİKLİ MODELLER OLACAK"

Otomotiv sektörüne mühendislik hizmeti veren global bir şirketin Türkiye'deki yetkilisi Dünya Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Koç ile Stellantis arasında yapılan anlaşmaya yönelik şu detayları verdi: "John Elkann'ın Türkiye'ye gelme nedenlerinden biri de Koç Holding CEO'su ile yeni modellere yönelik pazarlık yapmaktı. Yeni modeller konusunda anlaşma sağlandığını öğrendik. Elektrikli ve hibrit modeller olacak bunlar. Hem ticari araç hem de hem de binek olacak. 2025 ile 2026 yılları arasında çıkacak olan araçların birkaç tanesi burada yapılacak. Hangi modeller olduğu henüz belli değil. Ancak ticari ve binek olarak farklı modeller olacağını biliyoruz. Dolayısıyla Doblo üretiminin İspanya'ya alınması ticari anlamda çok akıllıca bir karar olduğunu düşünüyoruz."

Bu konuda görüş almak için aradığımız bir başka otomotiv sektörü temsilcisi ise Koç ve Stellantis'in geçen hafta üç yeni model üzerinde anlaşma sağladığı yönündeki bilginin otomotiv yöneticilerinin bulunduğu whatsapp gruplarında da dolaşmaya başladığına dikkat çekti.

TOFAŞ: YENİ MODEL İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çıkan haberler üzerine Tofaş KAP'ta bir açıklama yayınladı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Basın-yayın organlarında, Stellantis ile Şirketimiz arasında yeni modeller için anlaşıldığı yönünde haberler çıkmıştır. 6 Haziran 2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam etmektedir. Bu kapsamda, medyaya yansıyan haber gerçekleri yansıtmamakta olup, konuyla ilgili Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek kesinleşen bir karar alınması halinde, önemli gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır. İşbu açıklama II-15.1 nolu Özel Durumlar Tebliği'nin 9'uncu maddesi çerçevesinde yapılmıştır."