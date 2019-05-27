Otomotiv devleri için Sakarya’da fabrika açtı

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerine yönelik parçalar üreten Türk tedarik sanayi şirketi Ecoplas, Kocaeli’nden sonra ikinci fabrikasını Sakarya’da hizmete açtı. Türkiye’nin ihracatına katkıda bulunmaya devam ettiklerini belirten Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, yaklaşık 50 milyon liralık yatırımla 16 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan üretim tesisinde ilk etapta 300 kişiye istihdam sağlayacaklarını kaydetti. Kemal Yazıcı açılış töreninde, “Yeni fabrikamızda ilk etapta mevcut ürün gamımızda bulunan iç trim parçaları, orta konsol, plastik iç ve dış dekorasyon parçaları ve akü taşıyıcı gibi kompozit parçaların üretimine devam edeceğiz. Hedefimiz ise 2021 yılı içerisinde bu ürünlere ilave olarak; elektrikli ve hibrit araçlar için BMS (Akü Yönetim Sistemi), anten, USB, wireless charging gibi elektronik parçaların üretimine de başlamak. 10 yıl önce temellerini attığımız Ecoplas, kısa süre içerisinde Gebze ve Sakarya’da bulunan iki fabrikasında 900 çalışanı ile 50 milyon Euro’luk ciro ve 25 milyon euroluk ihracat seviyesine ulaşacaktır” açıklamasını yaptı.

‘İŞBİRLİĞİMİZİ ARTIRACAĞIZ’

Ecoplas’ın işbirliği yaptığı Japon Kojima şirketinin Başkanı Eiji Kojima da yaptığı konuşmada, “Ecoplas’ın değerli yöneticileriyle ilk tanıştığımızda, geleceğe dair bakış açıları bizleri çok etkiledi. Avrupa genelinde hibrit ve elektrikli arabalara olan talebin daha da artacağını biliyoruz. Bundan dolayı iki firmamız arasındaki ‘kazan-kazan’ ilişkimizin daha da güçlenmesi önem arz etmektedir. Ecoplas ve Kojima’nın birlik olup Toyota Motor Europe’ya (TME) hizmet vermeye devam etmesini ümit ediyorum. Bunun için önemli rol oynayacak bu yeni fabrikanın bugün açılmış olması bize güç vermiştir. Burada olan herkesin desteklerinin devamını arzu ediyor, Ecoplas firmasının daha da başarılı olmasını diliyorum” dedi.