Otomotiv devleri imzayı attı! Bundan sonra ne olacak?

TM Dijital Haber Merkezi 18.12.2019 16:46 - Güncelleme: 18.12.2019 16:47

Dünya ekonomisinin hızda değiştiği günlerde, dünyanın en büyük 4. otomobil üreticisi için imzalar atıldı. Peugeot, Citroen, Opel, Fiat ve Chrysler’in de aralarında bulunduğu çok sayıda marka artık aynı çatı altında üretim yapacak. Bu noktada son anlaşma bu sabah imza edilirken, yeni grubun platform konusunda Peugeot’un öne çıktığı bildiriliyor. Opel’I 2017’de satın alan PSA’da bu operasyon yapılmıştı.

ÖLÇEK EKONOMİSİ İÇİN PEUGEOT ÖNE ÇIKTI

Otomobil dünyası elektrikli otomobillere hazırlanırken yeni gruplar doğmaya devam ediyor. Dünya çapında düşen otomobil talebi önemli üreticileri beraber çalışmaya zorluyor. Bu noktada geçen yılın önemli bir kısmını Renault ile birleşme görümeleri ile geçiren Fiat, 2019 bitmeden Peugeot ile imzaları attı. İşçi çıkarmama hedefiyle bir araya gelen tarafların 4 milyar dolar tasarruf hedefi için ortak platform kullanımını yaygınlaştırmaları konuşuluyor. Küçük otomobillerde Peugeot’un platformu öne çıkarken, özellikle ABD’de satılan büyük araçlarda Chrysler’in platformu ile devam edilmesi gündemde olacak.

2022’DE ALFA ROMEO’DA KULLANILACAK

PSA grubu Peugeot 208, 2008 ve Opel Corsa’yı CMP ( Ortak Modüler Platform) üzerinde şekillendiriyor. Yapılan planlara göre Alfa Romeo’nun 2022’de üretilecek tamamen pilli modelinde bu platformun kullanılması bekleniyor. Yine Peugeot’un EMP2 platformunun da orta segment binek araçlarda kullanılması yeni grubun planları arasında bulunuyor. Peugeot’un binek otomobil platformları öne çıkarken, markanın kamyonet platform konusunda bu ortaklıktan faydalanması bekleniyor. Mevcut çalışılmış modellerin kısa dönemde bu politikadan etkilenmeyeceği gelen bilgiler arasında bulunuyor.