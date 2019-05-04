23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Otomotiv endüstrisi en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu

Otomotiv endüstrisi, mart ayında 2 milyar 616 milyon 597 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Otomotiv endüstrisi, nisan ayında 2 milyar 616 milyon 597 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) derlediği verilere göre otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 616 milyon 597 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 766 milyon 8 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 508 milyon 263 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. Nisan ayında en fazla ihracat artışı yüzde 168,3 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti. 

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 77,2'sini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,8'lik artışla 11 milyar 791 milyon 348 bin dolarlık ihracat yapıldı. 

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 5,9 yükselişle 1 milyar 888 milyon 997 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,5 pay alan madencilikte ise yüzde 4,5 artışla 385 milyon 802 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Ülke verilerine bakıldığında nisan ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, ABD ve İspanya oldu.

Söz konusu dönemde Avrupa Birliği’ne (AB) 6,9 milyar dolar ihracat yapılırken AB’nin ihracattaki payı yüzde 47,8 oldu. İkinci sırayı 2,8 milyar dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri aldı.

Nisan ayında İstanbul, lider ihracatçı il olma özelliğini korurken, 5,8 milyar dolarla ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artırmayı başardı. İstanbul’u 1,4 milyar dolarla Kocaeli,1,2 milyar dolarla Bursa, 807 milyon dolarla İzmir ve 688 milyon dolarla Gaziantep takip etti. 

En çok ihracat yapan ilk 5 il, ihracatın yüzde 70,8’ini gerçekleştirirken, ilk 10 ilin oranı yüzde 85,4 oldu. 

Yalova, ihracatını 6 kattan fazla artırarak illerde en dikkat çekici artışa imza atarken bu başarısında gemi, yat ve hizmetleri sektöründeki ihracatı etkili oldu. Osmaniye, çelik ihracatındaki artışla ihracatını 3 katına çıkarırken, madencilik ürünleri ihracatında yakaladığı ivme ile Rize ihracatını 2 katına çıkardı.

AVM´de tekvandocular ile spor merkezi çalışanları birbirine girdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bölge terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı

Bölge terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı

Lise öğrencileri geliştirdi

Lise öğrencileri geliştirdi

Halk Ekmek pidesinin fiyatı belli oldu

Halk Ekmek pidesinin fiyatı belli oldu

Hakkari'de 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'de 3 askerimiz şehit oldu

AK Parti'den Gül'ün yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili açıklama

AK Parti'den Gül'ün yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili açıklama

Vatandaşlardan İmamoğlu'nun etkinliğine tepki: Ramazan'a uygun değil

Vatandaşlardan İmamoğlu'nun etkinliğine tepki: Ramazan'a uygun değil

PKK'nın korkulu rüyası yakın zamanda TSK'nın envanterine girecek

PKK'nın korkulu rüyası yakın zamanda TSK'nın envanterine girecek

Kahreden detay, minik Eylül babasının şehit düştüğü gün ve saatte vefat etti

Kahreden detay, minik Eylül babasının şehit düştüğü gün ve saatte vefat etti
 

POPÜLER HABERLER

Irak, ABD’den F-16’ların son partisini aldı

Irak, ABD’den F-16’ların son partisini aldı

'Yapamazsınız' dediler, rakip olduk

'Yapamazsınız' dediler, rakip olduk

PKK'nın korkulu rüyası yakın zamanda TSK'nın envanterine girecek

PKK'nın korkulu rüyası yakın zamanda TSK'nın envanterine girecek

BMC'den askeri sürücüsüz araç

BMC'den askeri sürücüsüz araç

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA