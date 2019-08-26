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Otomotiv düzlüğe 2 yıl sonra çıkacak

Döviz kuru ve yüksek faizin etkisiyle satışları bıçak gibi kesilen otomotiv sektörü zor bir süreçten geçiyor. 2017’de 956 bin adetlik rakamları gören pazarın bu yılı 400 bin civarında kapatması bekleniyor. KPMG’nin araştırmasına göre sektörün 2021 yılında düzlüğe çıkacağı belirtildi.

  • KAAN ZENGİNLİ
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Otomotiv sektörü son yılların en kötü dönemini yaşıyor. Döviz kuru ve faizlerde yaşanan artış sektörü ciddi bir krizin içine soktu. 2016 yılında 983 bin adetlik satış rakamı ile rekor kıran Türk otomotiv pazarı, 2017 yılı ise 956 bin adet ile kapatmıştı. 2018’e iyi başlayan sektör ekonomide yaşanan dalgalanmanın etkisiyle yılı 620 bin adet ile kapadı. Satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 35 düşüş gözlendi. Hükümetin vergi indirimleriyle canlanma yaşayan sektör, eski günlerine dönmeyi hayal ediyor. Yapılan araştırmalarda, 1 milyonlu sayış rakamlarını 2 yıl içinde yakalanabileceğini gösteriyor. KPMG Türkiye’nin hazırladığı Otomotiv Sektörel Bakış-İlk Yarı raporuna göre bir yıl öncesine kadar rekorlar kıran sektörün iki yıllık bir aradan sonra düzlüğe çıkacağını öngörüyor. 

SATIŞLAR ARTIŞA GEÇECEK 

KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim ve Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, “Türkiye ihracatının lokomotif sektörü otomotiv, küresel gelişmelerden kaynaklı bir yapısal dönüşüm sürecinden geçiyor, bu süreç devam da edecek. Yurt içindeki ekonomik konjonktür bu süreci destekleyemediği için sektörün kısa vadede karşı karşıya olduğu tehditler ve zayıflıkları öne çıkıyor. Sektördeki beklenti, yaşanan sürecin iki yıl kadar süreceğine ilişkin. 2001 ve 2009 kriz dönemlerindeki deneyimlerden yola çıkılarak ortaya konan bu beklenti ile iki yıllık periyodun ardından iç pazar dinamiklerinin yerine oturacağı, satışların yükseleceği ve ihracatta yüksek performans rakamlarının devreye gireceği tahmin ediliyor” dedi. 

Artık daha teknolojik

Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen Fiat Fiorino, sınıfının en büyük ekranı olma özelliğine sahip 7 inç dokunmatik tablet ekran ve Apple CarPlay ile Android Auto teknolojileriyle yenilendi. Pop, Safeline ve Premio isimli; üç farklı donanım seçeneği bulunan Fiorino Combi’nin ‘Safeline’ versiyonunda 7 inç tablet ekran, ‘Premio’ versiyonda ise 7 inç tablet ekran ile Apple CarPlay ve Android Auto teknolojisi standart olarak satışa sunuluyor. 

GENİŞ İÇ HACİM SUNUYOR

69 bin 900 TL başlangıç fiyatıyla satışına başlanan Fiorino’da, ‘Safeline’ donanım seviyesi 77 bin 500 TL, ‘Premio’ ise 82 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor.  Farklı kullanım biçimlerine uygun, fonksiyonel yapısı, kompakt boyutları, sürüş özellikleri ve yüksek dayanıklılık seviyesiyle olduğu kadar, ekonomik ve çevreci olmasıyla da sınıfının öncüsü olan Fiorino, 2 bin 800 litreye varan sınıfının en iyi yükleme hacmiyle dikkatleri çekiyor.  EBD destekli ABS, ESP, ASR, yokuş kalkış desteği, sürücü ve yolcu ön ve yan hava yastığı, klima, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, fonksiyonel deri direksiyon simidi ve vites topuzu, alüminyum alaşımlı jantlar gibi özelliklerle zengin bir standart donanım listesine sahip olan Fiorino hem ekonomi hem konfor arayanlar için  alternatif oluşturuyor.

En fazla dizel satışı düştü

İlk yarıda hibrit araç satışları geçen yılki satışların iki katını aşsa da en çok daralma dizel araç satışlarında meydana geldi. Yurt dışına satışlar adet bazında 2019 ilk yarıda toplam otomotiv pazarında yüzde 7.5, otomobil pazarında ise yüzde 9 azaldı. 

Taşıt kredileri yüzde 10 geriledi

2019’un ilk yarısında taşıt kredi hacmi 2018 sonuna göre yüzde 10.8 oranında azaldı. Haziran sonu itibarıyla toplam taşıt kedilerinde yüzde 25.3 gerileme görülüyor. Yıllık bazda bireysel taşıt kredilerinde yüzde 15.7, ticari taşıt kredilerinde ise yüzde 29.2 küçülme kaydedildi. 

Vergi indirimleri ile % 60 daralma önlendi

Raporda şu bilgilere yer verildi: “Yurt içinde 2018 yılında yüzde 35 daralan otomobil ve hafif ticari araç (HTA) pazarı, 2019 ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44.8 küçüldü. Ocak-Haziran döneminde Türkiye’de otomobil satışları 2018’in aynı dönemine göre yüzde 43,3 gerileyerek 156 bin 378 oldu. Vergi indiriminin son ayı olan Haziran’da binek otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13, HTA satışları da yüzde 32 azaldı. Türkiye’de pazar vergi indirimleri sayesinde yüzde 60’lık daralmanın eşiğinden döndü. Satışların vergi indirimlerinin sona erdiği temmuz ayında dip seviyeye ulaştığı bildirilirken, düşüşün devam etmesi yönünde güçlü bir kanaat bulunuyor. Otomotiv sektörünün yılı 400 bin adetlik satış rakamının altında tamamlayacağına dair tahminler yapılıyor.

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