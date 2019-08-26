Otomotiv düzlüğe 2 yıl sonra çıkacak

Otomotiv sektörü son yılların en kötü dönemini yaşıyor. Döviz kuru ve faizlerde yaşanan artış sektörü ciddi bir krizin içine soktu. 2016 yılında 983 bin adetlik satış rakamı ile rekor kıran Türk otomotiv pazarı, 2017 yılı ise 956 bin adet ile kapatmıştı. 2018’e iyi başlayan sektör ekonomide yaşanan dalgalanmanın etkisiyle yılı 620 bin adet ile kapadı. Satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 35 düşüş gözlendi. Hükümetin vergi indirimleriyle canlanma yaşayan sektör, eski günlerine dönmeyi hayal ediyor. Yapılan araştırmalarda, 1 milyonlu sayış rakamlarını 2 yıl içinde yakalanabileceğini gösteriyor. KPMG Türkiye’nin hazırladığı Otomotiv Sektörel Bakış-İlk Yarı raporuna göre bir yıl öncesine kadar rekorlar kıran sektörün iki yıllık bir aradan sonra düzlüğe çıkacağını öngörüyor.

SATIŞLAR ARTIŞA GEÇECEK

KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim ve Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, “Türkiye ihracatının lokomotif sektörü otomotiv, küresel gelişmelerden kaynaklı bir yapısal dönüşüm sürecinden geçiyor, bu süreç devam da edecek. Yurt içindeki ekonomik konjonktür bu süreci destekleyemediği için sektörün kısa vadede karşı karşıya olduğu tehditler ve zayıflıkları öne çıkıyor. Sektördeki beklenti, yaşanan sürecin iki yıl kadar süreceğine ilişkin. 2001 ve 2009 kriz dönemlerindeki deneyimlerden yola çıkılarak ortaya konan bu beklenti ile iki yıllık periyodun ardından iç pazar dinamiklerinin yerine oturacağı, satışların yükseleceği ve ihracatta yüksek performans rakamlarının devreye gireceği tahmin ediliyor” dedi.

Artık daha teknolojik