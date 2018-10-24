Otopark 2 ay ücretsiz, ulaşım % 50 indirimli

İstanbul Yeni Havalimanı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndaki açılışına 5 gün kala, ulaşım ve otopark hizmetleriyle ilgili yeni bilgiler geldi. Ulaşım için toplu taşımayı kullanacak vatandaşlar için müjdeyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal verdi. Uysal, Yeni Havalimanı’na gidiş ve gelişte toplu ulaşım araçlarının 2 ay boyunca yüzde 50 indirimli hizmet vereceğini belirtti.

45 SAATLİK TAŞINMA

Yeni Havalimanı’nın işletmecisi İGA’dan yapılan açıklamaya göre ise ilk yolcularını karşılamayı heyecanla bekleyen havalimanına özel araçları ile gelen yolcular iki ay süreyle, 30 Aralık 2018 tarihine kadar Havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Öte yandan Yeni Havalimanı’nda taksi hizmetleri de ilk günden itibaren başlayacak.

Yeni Havalimanı’na 30 Aralık saat 03:00’de başlayacak taşınma süreci ise 45 saat sürecek. Atatürk Havalimanı ise 31 Aralık saat 00:00’dan itibaren ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak. Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım-onarım, genel havacılık, hava taksi, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafikler tarafından kullanılacak. Yeni Havalimanı için 31 Aralık 2018 saat 00:00 itibariyle slot tahsisine esas saatlik kapasite değeri 40 iniş 40 kalkış toplam 80 olarak belirlendi.

PROGRAM BELİRLENDİ

Atatürk Havalimanı ile Yeni Havalimanı için 30-31 Aralık tarihlerindeki uçuş programları ise şöyle belirlendi: Atatürk Havalimanı 30-31 Aralık tarihlerinde intikal seferlerine açık olacak. 30 Aralık saat 03:00 ile 19:00 arası yalnızca üssü Atatürk Havalimanı olan THY, Atlasglobal, Onur Havayolları seferlerine açık olacak. 30 Aralık saat 19:00 ile 02:00 arası sadece THY yolculu seferlerine açık olacak. 31 Aralık saat 03:00 ile 00:00 arasında tüm yolculu seferlere kapalı olacak.

Yeni Havalimanı ise 31 Aralık 2018 saat 00.00 itibarıyla tüm uçuşlara açık hale gelecek. 30 Aralık saat 03:00 ile 31 Aralık saat 14:00 arasında tüm yolculu seferlere kapalı olacak.31 Aralık saat 14:00 ile 19:00 arasında 5 saat süresince sadece THY yolculu seferlerine açık olacak.31 Aralık saat 19:00 ile 00:00 arasında ise üssü havalimanı olan THY Onur Havayolları ve Atlasglobal’in yolculu seferlerine açık olacak.