Otoyol, İzmir’de ev satışını % 40 artırdı

Mega projelerin konut satışlarına etkisi devam ediyor. İçinde Osmangazi Köprüsü’nün de bulunduğu İstanbul-İzmir Otoyolu’nun yeni bölümünün açılması ve iki şehir arasındaki karayolu mesafesinin 3.5 saate düşmesi, konut piyasasını canlandırdı. İzmir’e önemli yapılar kazandıran Folkart’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak,yolun dışında konut faizlerindeki indirimin de emlak piyasasını canlandırdığını ve yüzde 30-40 oranında artış yaşandığını belirtti.

YABANCI İLGİSİ ARTTI

Şehirde konut stoklarının eriyeceğini ifade eden Sancak, şunları söyledi: “Otoyolun açılması İzmir’i İstanbul’da, Bursa ve Balıkesir gibi illerle iç içe hale getirdi. İstanbul’da 3 saatte, Bursa’dan 2 saatte buraya gelinebiliyor. Otoyolun açılması ve faizlerdeki indirimle İzmir’de gayrimenkul piyasası yüzde 30-40 hareketlendi. Bizim projemizdeki hareketlilik ise yüzde 100 artış gösterdi.”

Sancak, yılın 8 ayında yabancılara konut satışının 2018’in aynı dönemine göre yüzde 50’ye varan oranda arttığını ve 27 bini aşkın konut satıldığını söyledi.. Şehrin beyaz yakalıların gözdesi olduğunu ve 2008-2018 döneminde tüm Türkiye’den bir milyon 305 bin kişinin ikamet adresini İzmir’e taşıdığını dile getiren Sancak, İzmir’e göç veren illerin başında İstanbul, Manisa, Ankara ve Antalya’nın geldiğini söyledi.

PROJE YÜKSELİYOR

Sancak, şu anda inşaat halinde 5 projelerinin bulunduğunu, Folkart Vega’nın en son çıkan proje olduğunu, 8 ay önce tanıtımını yaptıklarını belirterek, inşaatın gelecek günlerde yükselmeye başlayacağını, Folkart Vega’da yüzde 40 satış oranına ulaştıklarını söyledi. Sancak, 2 ayda faizlerin düşmesi ve otoyolun açılmasıyla satışı süren projelerde ciro artışı sağladıklarını anlattı. Folkart’ın 2017’de Türkiye’de en çok gayrimenkul satan 4. firma olduğunu anımsatarak, 2018 sonuçları açıklandığında 1-2 basamak yükselerek, 2019’da lider olacaklarını söyledi.