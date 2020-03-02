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Ekonomi

ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 yılında otomobil için ÖTV indirimi ne zaman gelecek?

ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 yılında otomobil için ÖTV indirimi ne zaman gelecek? gibi soruların yanıtları tüm Ötv indirimi bekleyen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İkici el araba fiyatlarında ki yükseliş 2020 yılı ÖTV indirimi beklentisini arttırdı. Bazı ikinci el araba fiyatları sıfır araç fiyatlarını bile geçmiş durumda. Hal böyle olunca vatandalar ÖTV indirimi beklentisi içerisine girdi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir.

02 Mart 2020 Pazartesi  10:08 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 10:08

İkici el araba fiyatlarında ki yüksek artış, vatandaşlardaki 2020 yılı ÖTV indirimi beklentisini arttırdı. ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 yılında otomobil için ÖTV indirimi ne zaman gelecek? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İkici el araba fiyatlarında ki yükseliş 2020 yılı ÖTV indirimi beklentisini arttırdı. Bazı ikinci el araba fiyatları sıfır araç fiyatlarını bile geçmiş durumda. Hal böyle olunca vatandaşlar ÖTV indirimi beklentisi içerisine girdi. ÖTV indirimine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

OTOMOBİL İÇİN ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN GELECEK?

ÖTV indiriminin yıl ortasına doğru yapılabileceği belirtiliyor, ÖTV indirimi yapılması sonrasında ikinci el araba fiyatlarının gerçek eder fiyatlarına geleceği düşünülüyor.

ÖTV NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks, sağlığa zararlı, çevreye zararlı mallara uygulanır. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

ÖTV daha önceleri uygulanan olan "İstihlal Vergisi" ile benzerlik taşımaktadır.

ÖTV HANGİ ÜRÜNLERDE UYGULANIYOR?

Özel Tüketim Vergisi;

- Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi),

- İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi),

- Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) ödenir.

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