Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimini uzatma süresi 30 Haziran 2019’da sona erdi. Haziran 2018 satış rakamlarına göre, yerli otomobil noktasında geçen seneyi yakalayan, hatta aşan otomobil pazarı, ithal otomobil satışlarında gerileme gösterdi. Haziran 2018’de 41 bin 225 otomobil satışı yapılırken, 2019’un aynı ayında satışlar 36 bin 24’e geriledi.

Yerli kategoride satış yapan modeller geçen yıl satışlarına bin 894 satış eklerken ithal kategoriye giren otomobillerde 7 bin 95 adet satış gerilemesi görüldü. ÖTV indirimi yeniden gelir mi bilinmez ama gidilecek yolda sektörü yeniden canlandırması için dolar kurunun uzun süre stabil kalması ve faiz hadlerinin bireysel gelir artışına yaklaşması belirleyici olacaktır.

KURUN MALİYETLERE YANSIMASI İÇİN…

İthal otomobil fiyatlarında 2018’de asıl dalgalanmayı ortaya çıkaran şey, dolarda görülen aşırı dalgalanma oldu. Ağustos 2018’de bir gecede 7 lira üzerine çıkan kur, sonrasında uzun bir dalgalanma dönemi geçirdi.

Seçim döneminde görülen ataklar da eklenince dolar kuru ortalama 6 lira psikolojik seviyesinde uzun süre işlem gördü. Yani kur atağı otomobillerde ana ithalat maliyetini tek kalemde yaklaşık yüzde 30 artırdı. Son dönemde seçimsiz sürece girilmesi ve ABD ile yumuşayan ilişkilerle 5,60 seviyelerine gerileyen kurun maliyetlere yansıması için bu yatay seviyede iyi bir süre daha gitmemiz gerekebilir.

FAİZ DE SATIN ALMA KARARINDA BÜYÜK BİR ETKEN

Kur saldırısı dışında geçen yıl satışları en büyük etkileyen bir diğer etken ise faiz oldu. Haziran 2018’de yüzde 17,75 seviyesinde olan Merkez Bankası faiz oranları, ağustos dolar kuru atağını takip eden enflasyon sürecinden sonra 13 Eylül 2018’de yüzde 24’e artırıldı. Bu artışın borçlanmada yüzde 35 artış getirdiğini ifade edersek, satın almalarda nasıl büyük bir etken olduğunu daha iyi anlatmış oluruz.

Borçlanarak otomobil satın alma kanallarında görülen bu büyük maliyet artışı ile kur artışı birleşince hane halkının sıfır otomobil planları sekteye uğradı. Bu noktada Cumhurbaşkanlığının devreye aldığı ÖTV indirimi, yerli üretim yapan otomobil markalarına doğrudan etki ederken ithal araçlarda kur sebebiyle bu etki sınırlı kaldı.

Faiz oranı 2019’un ilk yarısında da yüzde 24’te bırakıldı. Özellikle bu ay gerileyen enflasyon sonrası, seçimsiz geçecek dönemin getireceği istikrarla birlikte 25 Temmuz’da yapılacak Para Politika Kurulu toplantısında bir indirim beklentisi oluştu. Bu noktada durumu sekteye uğratacak şey, ABD ile yaşanan S-400 stresinin temmuz sonuna kadar sürmesi olacaktır. Bir sonraki Para Politika Kurulu toplantısı için planlanan tarihin 12 Eylül 2019 olduğunu dikkatlerde tutmak faydalı olacaktır.

İşte ODD verilerine göre Haziran 2018 ve 2019 satışları…