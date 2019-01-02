ÖTV ve KDV indirimi ile stoklar erir
ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay daha uzatılması iş dünyasını memnun etti. Vergi indirimi kararının beş ayrı sektörde stokları eriteceğini belirten işadamları ayrıca enflasyonu da aşağı çekeceğini belirttiler.
Konut, beyaz eşya, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine yönelik Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimlerinin 3 ay daha devam etmesini öngören karar Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar 5 ayrı sektörde hem stokları eritecek hem de enflasyonda düşüşü sağlayacak. Yayınlanan karara göre konut satışlarında KDV oranları 31 Mart 2019’a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında yüzde 4’ten 3’e indirim bu tarihe kadar devam edecek. Mobilyada KDV yüzde 18 yerine, yüzde 8 olacak. Beyaz eşyada ise ÖTV oranları da sıfırlanmış olarak devam edecek.
OTODA 15 PUAN İNDİ
Otomotivlerde de 1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV’de 15’er puanlık indirim devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranları da yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak devam edecek. Bir diğer kararla da tarımda kullanılan römorklarda KDV yüzde 1 olarak belirlendi. Ayrıca motorsikletin ÖTV’si de düştü.
Kararı değerlendiren iş dünyası temsilcileri hükümete teşekkür ederek, bunun ekonomiye olumlu yansıyacağını söylediler. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, hükümete teşekkür ederek, düzenlemeye tarımda kullanılan römorkların ve motosikletin dahil edilmesinin de önemli olduğunu bildirdi. Baran vergi indirimlerinin iç talebi artırarak ekonomiye katkı sağlayacağına işaret etti. TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan ise alınan tüm kararların ekonomiye dinamizm katacağını söyledi. Doğan indirimlerin enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağına da dikkat çekti.
OTOMOTİVCİLER: DERİN NEFES ALDIK
Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Haydar Yenigün: ÖTV ve KDV indirimi, 2019 yılının ilk çeyreğine de büyük etki edecek ve özellikle ulusal pazar odaklı satışları destekleyen etkisiyle Türk otomotiv sanayisinin üretim ve istihdam sürekliliğine derin nefes aldırmaya devam ettirecek çok pozitif bir gelişmedir.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı E. Ali Bilaloğlu: Bu düzenlemenin devam ettirilmesi ü lke ekonomisinde lokomotif sektörlerden otomotiv ekosisteminin korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve desteklenmesi adına çok önemli bir gelişmedir. Müeşekkiriz.
Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt: ÖTV ve KDV düzenlemesinin 2019 yılının ilk 3 ayında da devam edecek olması sektörümüze olan olumlu katkıyı devam ettirecektir. Ocak ayında da aralık ayı fiyatlarıyla bu kampanyaya destek vermeyi sürdüreceğiz. Kuşkusuz bu sayede bazı markalardaki mevcut stoklar eriyecek ve aynı zamanda satın almada tüketici lehine pozitif yararlar ortaya çıkacaktır.
Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: 31 Mart 2019’a kadar uzatılan ÖTV indiriminin devam etmesini sektör olarak büyük bir memnuniyetle karşıladık. İndirimin sürmesi, sektör oyuncularına olduğu gibi tüketiciye de verilen önemli bir destektir.
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu: ÖTV düzenlemesi sonucu indirim yansımasının sürecek olması, tüketiciler lehine olumlu havanın devam etmesi anlamına geliyor. Bu durum yeni araç almak isteyenler için de önemli bir teşvik olacaktır.
Suzuki Genel Müdürü Ümit Karaarslan: Yeni yılda 3 ay daha bu teşviklerin devam edecek olması özellikle yeni bir araç almayı düşünen herkes için fırsatların devam edeceğinin net göstergesidir.
Züccaciye Derneği Başkanı İsmail Erdoğan: Kısa döneme rağmen satışlarımızda yüzde 20’lik artış sağlayan elektrikli küçük ev aletlerinde ÖTV’nin sıfırlanmasını olumlu karşılıyoruz. Marta kadar ÖTV’nin uzatılması da düğün sezonunun açıldığı bir dönemde, satışlarımızın yaklaşık yüzde 25 artmasını bekliyoruz.
Mobilya Sanayii İşadamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan: Düğün sezonunun açılmaya başladığı bir dilimde, satışlarımızda en az yüzde 20’lik bir artış sağlayacaktır.
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