ÖTV ve KDV indirimi ile stoklar erir

Konut, beyaz eşya, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine yönelik Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimlerinin 3 ay daha devam etmesini öngören karar Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar 5 ayrı sektörde hem stokları eritecek hem de enflasyonda düşüşü sağlayacak. Yayınlanan karara göre konut satışlarında KDV oranları 31 Mart 2019’a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında yüzde 4’ten 3’e indirim bu tarihe kadar devam edecek. Mobilyada KDV yüzde 18 yerine, yüzde 8 olacak. Beyaz eşyada ise ÖTV oranları da sıfırlanmış olarak devam edecek.

OTODA 15 PUAN İNDİ

Otomotivlerde de 1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV’de 15’er puanlık indirim devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranları da yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak devam edecek. Bir diğer kararla da tarımda kullanılan römorklarda KDV yüzde 1 olarak belirlendi. Ayrıca motorsikletin ÖTV’si de düştü.

Kararı değerlendiren iş dünyası temsilcileri hükümete teşekkür ederek, bunun ekonomiye olumlu yansıyacağını söylediler. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, hükümete teşekkür ederek, düzenlemeye tarımda kullanılan römorkların ve motosikletin dahil edilmesinin de önemli olduğunu bildirdi. Baran vergi indirimlerinin iç talebi artırarak ekonomiye katkı sağlayacağına işaret etti. TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan ise alınan tüm kararların ekonomiye dinamizm katacağını söyledi. Doğan indirimlerin enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağına da dikkat çekti.

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