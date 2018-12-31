ÖTV ve KDV indirimleri 3 ay daha uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "ÖTV ve KDV indirimleri 3 ay daha devam edecek. Otomotiv ve beyaz eşyada ÖTV, mobilye ve konutta da KDV indirimleri sürecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu gece yarısı sona erecek ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettireceklerini bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonla topyekun mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı, uğurlu olsun."