Outdoor’u yerli yapıp yüzde 30 ucuzlatacak

Dağların zirvelerinde, çöllerde ve denizde yapılan zorlu sporlorda olmazsa olmaz outdoor ürünleri Çin’in üretim egemenliğinde satılırken, bu malzemeleri yerli yapmak için harekete geçen Olgar Şirketler Grubu, SPX markasıyla Türkiye’de outdoor ayakkabı üretimine başlayacak. Piyasada fiyatları 2 bin 500 TL’ye kadar çıkan bu özel üretim ayakkabılardan Salomon’u imal etmek için anlaşma yaptıklarını anlatan Olgar CEO’su Orkun Olgar, üzerinde yüzde 65’lik gümrük vergisi olan bu ürünün yerli üretimle beraber yüzde 30 oranında ucuzlayacağını söyledi.

ERİŞİLEBİLİR OLACAK

Ayakkabının yanı sıra outdoor mont ve diğe ekipmanları da üretmek istediklerini anlatan Olgar, şu ifadeleri kullandı: “Yerli üretim için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ancak teknik anlamda yerli bir markamız yok. Fakat bu ürünler Avrupa Birliği pazarına da, ABD pazarına da ithal ürünler olarak giriyor. Çin bu pazarda dünya üretiminin yüzde 90’ından fazlasını gerçekleştiriyor. Nepall adıyla bu sene tescil ettiğimiz bir outdoor markamız var. Nepall ile global markalarla rekabet edebilecek, aynı teknik özelliklere sahip, ancak yüzde 20–30 düzeyinde daha uygun fiyatlı inovatif ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunun dışında Salomon ve Merrell ile görüşüyoruz. Bu markaların insan kaynaklarıyla Türkiye‘de outdoor ayakkabı üretimine başlamayı düşünüyoruz.”

TEKNİK FABRİKA LAZIM

Bu ayakkabıyı üretecek teknik şartlara hakim fabrika aradıklarını anlatan Olgar “Dolayısıyla biz yatırıma girip böyle bir fabrika yapalım mı diye de düşünüyoruz. Ancak şöyle güzel bir gelişme oldu, bu yıl Salomon‘un içlik kategorisinde üretimle ilgili olarak lisans aldık. Bu yıl itibariyle Salomon‘le birlikte Türkiye‘de üretime başlıyoruz. İçlikler, kayak içlikleri, polar ceketleri üreteceğiz ve 7 ülkeye de ihracat hakkımız bulunuyor” dedi.