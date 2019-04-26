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Outdoor’u yerli yapıp yüzde 30 ucuzlatacak

Doğa ve zor sporlarda kullanılması gereken vücut koruyucu özellikleriyle ön plandaki outdoor ürünler yerli oluyor. Olgar Grubu, SPX çatısı altında outdoor ayakkabı üretip fiyatını yüzde 30 ucuzlatacak. 

  • ERDİNÇ AKKOYUNLU
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Dağların zirvelerinde, çöllerde ve denizde yapılan zorlu sporlorda olmazsa olmaz outdoor ürünleri Çin’in üretim egemenliğinde satılırken, bu malzemeleri yerli yapmak için harekete geçen Olgar Şirketler Grubu, SPX markasıyla Türkiye’de outdoor ayakkabı üretimine başlayacak. Piyasada fiyatları 2 bin 500 TL’ye kadar çıkan bu özel üretim ayakkabılardan Salomon’u imal etmek için anlaşma yaptıklarını anlatan Olgar CEO’su Orkun Olgar, üzerinde yüzde 65’lik gümrük vergisi olan bu ürünün yerli üretimle beraber yüzde 30 oranında ucuzlayacağını söyledi. 

ERİŞİLEBİLİR OLACAK 

Ayakkabının yanı sıra outdoor mont ve diğe ekipmanları da üretmek istediklerini anlatan Olgar, şu ifadeleri kullandı: “Yerli üretim için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ancak teknik anlamda yerli bir markamız yok. Fakat bu ürünler Avrupa Birliği pazarına da, ABD pazarına da ithal ürünler olarak giriyor. Çin bu pazarda dünya üretiminin yüzde 90’ından fazlasını gerçekleştiriyor. Nepall adıyla bu sene tescil ettiğimiz bir outdoor markamız var. Nepall ile global markalarla rekabet edebilecek, aynı teknik özelliklere sahip, ancak yüzde 20–30 düzeyinde daha uygun fiyatlı inovatif ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunun dışında Salomon ve Merrell ile görüşüyoruz. Bu markaların insan kaynaklarıyla Türkiye‘de outdoor ayakkabı üretimine başlamayı düşünüyoruz.” 

TEKNİK FABRİKA LAZIM 

Bu ayakkabıyı üretecek teknik şartlara hakim fabrika aradıklarını anlatan Olgar “Dolayısıyla biz yatırıma girip böyle bir fabrika yapalım mı diye de düşünüyoruz. Ancak şöyle güzel bir gelişme oldu, bu yıl Salomon‘un içlik kategorisinde üretimle ilgili olarak lisans aldık. Bu yıl itibariyle Salomon‘le birlikte Türkiye‘de üretime başlıyoruz. İçlikler, kayak içlikleri, polar ceketleri üreteceğiz ve 7 ülkeye de ihracat hakkımız bulunuyor” dedi. 

HAVALİMANINA DEV MAĞAZA

Outdoor pazarının Türkiye‘de gittikçe geliştiğini anlatan Olgar yeni yatırımlar yaptıklarını da anlattı. Türkiye genelinde SPX adıyla 42 mağazaları olduğunu anlatan Olgar  “SPX logolu mağazamız İstanbul Havalimanı’nda açılmak üzere. Burada tek spor mağazası olacağız. Öte yandan 1.000‘e yakın bayimiz bulunuyor. Ayrıca şirket olarak diğer sektörlerden farklı olarak ürünün AB ya da ABD fiyatı ne ise o fiyata satıyoruz. Bu da kullanıcılara avantaj sağlıyor. Vergi ve yaptırımlara rağmen bu uygulamayı sürdürüyoruz. 2019 yılında SPX mağazaları tarafında cirosal bazda yüzde 45 büyüme planlıyoruz. Yurtdışı mağazalarımızı da artırmayı planlıyoruz. Halihazırda Gürcistan Tiflis‘te ve KKTC‘de iki mağazamız mevcut. İlk önce Balkanlar‘da başlayıp, SPX‘i çeşitli ülkelerde zincirleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.   

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