Ekonomi

Oyunu pahalıya patladı! Evini satmak istedi, 100 bin lira ceza yedi

Ticaret Bakanlığı gelen şikayet sonrası, internetten ev satmak isteyen bir kişiye gereksiz fiyat artırdığı gerekçesiyle 100 bin lira ceza kesti.

HABER MERKEZİ4 Ekim 2025 Cumartesi 08:41
Oyunu pahalıya patladı! Evini satmak istedi, 100 bin lira ceza yedi
Ticaret Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, vatandaşın şikayeti üzerine ev ilanının incelendiğini, ardından da idari ceza uygulandığını duyurdu.

Bakanlığın Basın Müşaviri Bekir Kaplan X'ten yaptığı paylaşımla, şikayet üzerine ilanın ayrıntılarına bakıldığını ve fiyat artışının genel ekonomik verilere uygu olmadığının belirlendiğini söyledi.

EVİN FİYATINI SÜREKLİ ARTIRDI

Kaplan'ın verdiği bilgiye göre, 1 Eylül 2025 tarihinde 6 milyon 750 bin lira istenen evin fiyatı 2 Ekim 2025 tarihinde 8 milyon liraya çıkartıldı.

Bakanlık ilandaki fiyattaki "genel ekonomik verilere uygun olmayan artış" nedeniyle 100 bin lira idari ceza uyguladı, ilanı da yayından kaldırttı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İHBAR KABUL EDİLDİ

Bakanlık, B.K. isimli bir kişinin sosyal medyadaki, "Bir İlan buldum. Ülkede iki günde savaş çıkmış olacak ki, 900 bin lira artış olmuş. Bu işlerin standartı yok mu?" paylaşımını ihbar kabul etti.

B.K.'nın paylaşımına göre, "Güvenpark'ta sauna, fitness, akıllı daire" başlığıyla yayınlanan ilanda daireye, 4 Eylül'de 6 milyon 750 bin lira istendi. Fiyat, 21 Eylül'de 8 milyon 500 bine çıktı, 24 Eylül'de 7 milyon 150 bine indi, 30 Eylül'de ise 7 milyon 100 bine düştü. 2 Ekim'de ise ilanın fiyatı 8 milyon lira olarak güncellendi.

Evin fiyatı son olarak 2 Ekim'de 8 milyon TL olarak güncellendi.

