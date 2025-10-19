Oyunun kuralları değişti: Erdoğan'ın rüyası İsrail'in kabusu oldu

İsrail basını Türkiye'nin Gazze görüşmelerinde kilit bir oyuncu haline geldiğini yazdı. "Erdoğan'ın Gazze rüyası, İsrail'in kabusu: Türkiye'nin savaş sonrası Ortadoğu'daki artan rolü" başlıklı haberde İsrail basını Ankara'nın ateşkes anlaşmasında merkezi bir rol üstlendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Gazze'deki nüfuzunun artması ve diplomasiye müdahil olması, İsrail hükümetini endişelendirdiği kaydedildi.

İsrail basınına konuşan uzmanlar Türkiye-ABD ilişkilerine işaret ederek, "Trump, Erdoğan'ın Ortadoğu'ya bir düzen getireceğine güveniyor gibi görünüyor" yorumunda bulundu.

Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasının Gazze'de daha derin bir Türk müdahalesinin kapısını açtığını belirten uzmanlar, "Bu gelişme İsrail için arzu edilen bir durum değil. Evet, Türkiye'nin barışı koruma deneyimi ve profesyonel bir ordusu var, ancak ona Gazze'de önemli bir rol vermek İsrail'in çıkarlarına aykırı" dedi.

Türkiye'nin Gazze'de kendini kilit bir arabulucu olarak konumlandırmasıyla oyunun kurallarının değiştiği vurgulandı.

Türkiye'nin bölgesel olarak artan iddialılığı, İran'ın zayıflaması ve Suriye'deki gelişen durum İsrail için riskler barındırdığı belirtildi.