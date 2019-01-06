İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3332
  • 6,0852
  • 220.259
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Özbekistan'da 2019-2025 Yıllarında Turizmi Geliştirme Programı imzalandı

Özbekistan'da hükümet, turizmi stratejik sektörlerden biri haline getirmeyi hedefliyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan'da turizm alanında köklü değişikliklerin yapılmasını öngören "2019-2025 Yıllarında Turizmi Geliştirme Programı"nı imzaladı.

Buna göre, şu anda yüzde 2,3 olan turizmin GSYH'deki payının 2026'da yüzde 5’e çıkarılması öngörülüyor. 2017’de 2,6 milyon ve geçen yıl 5,3 milyon olan turist sayısının 2026'da 9 milyona, turizm gelirlerinin de yaklaşık 1 milyar dolardan 2,2 milyar dolara çıkarılması planlanıyor.

2019-2021 döneminde ülkede bin 500’den fazla otelin inşa edilmesi, böylece otel sayısının 2021 sonunda 2 bin 394'e, toplam yatak sayısının da 50 bin 44’e çıkarılması hedefleniyor.

Otelcilik sektörüne yatırım yapacak iş adamlarını destekleyecek olan Özbek hükümeti, bunun için toplam 100 milyon dolarlık kaynak ayıracak.

Programa göre, Özbekistan'a uçacak yabancı hava yolu şirketlerine de bazı imtiyazların verilmesi planlanıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'den kritik Suriye açıklaması

ABD'den kritik Suriye açıklaması

Türkiye ziyareti sonrası dikkat çeken görüşme

Türkiye ziyareti sonrası dikkat çeken görüşme

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

'Çalışmalarımızın meyvesini birkaç gün içinde alacağız'

'Çalışmalarımızın meyvesini birkaç gün içinde alacağız'

Dev proje tamamlandı! 2 ay içinde açılacak

Dev proje tamamlandı! 2 ay içinde açılacak

İhracatı şahlandıracak 'blokzincir' geliyor

İhracatı şahlandıracak 'blokzincir' geliyor

Dünyanın gözü bu görüşmede

Dünyanın gözü bu görüşmede

Sarıkamış şehitlerinin anısına şeref yürüyüşü

Sarıkamış şehitlerinin anısına şeref yürüyüşü
 

POPÜLER HABERLER

Leyla Alaton´dan ´Ayasofya´da dans´ provokasyonu

Leyla Alaton´dan ´Ayasofya´da dans´ provokasyonu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA