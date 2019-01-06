Özbekistan'da 2019-2025 Yıllarında Turizmi Geliştirme Programı imzalandı

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan'da turizm alanında köklü değişikliklerin yapılmasını öngören "2019-2025 Yıllarında Turizmi Geliştirme Programı"nı imzaladı.

Buna göre, şu anda yüzde 2,3 olan turizmin GSYH'deki payının 2026'da yüzde 5’e çıkarılması öngörülüyor. 2017’de 2,6 milyon ve geçen yıl 5,3 milyon olan turist sayısının 2026'da 9 milyona, turizm gelirlerinin de yaklaşık 1 milyar dolardan 2,2 milyar dolara çıkarılması planlanıyor.

2019-2021 döneminde ülkede bin 500’den fazla otelin inşa edilmesi, böylece otel sayısının 2021 sonunda 2 bin 394'e, toplam yatak sayısının da 50 bin 44’e çıkarılması hedefleniyor.

Otelcilik sektörüne yatırım yapacak iş adamlarını destekleyecek olan Özbek hükümeti, bunun için toplam 100 milyon dolarlık kaynak ayıracak.

Programa göre, Özbekistan'a uçacak yabancı hava yolu şirketlerine de bazı imtiyazların verilmesi planlanıyor.