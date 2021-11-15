Özbekistan'dan Türkiye'ye yatırım çağrısı

AA 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:14 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:14

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre konuk heyet, BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak tarafından ağırlandı.

Toplantıda, tekstil, mobilya, inşaat malzemeleri ve gıda sektörleri başta olmak üzere iki ülke arasındaki ticaret imkanları ve yatırım fırsatları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsmail Kuş, Türkiye ve Özbekistan arasında ticari ilişkilerin gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Son dönemlerde artan karşılıklı ziyaretlerle Bursa ve Özbekistan arasındaki ekonomik ilişkilerin ivme kazandığını vurgulayan Kuş, "Karşılıklı heyet ve fuar ziyaretlerini artırmayı hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığının destekleriyle farklı sektörlerde yürüttüğümüz Ur-Ge projelerimiz kapsamında gelecek yıl Özbekistan'da etkinliklerimiz olacak. Bursa'da düzenleyeceğimiz Junioshow ve Bursa Textile Show gibi fuar organizasyonlarında da Özbekistanlı iş insanlarını daha çok görmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Alparslan Şenocak da Özbekistan'ın Bursa iş dünyası için özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Dost ve kardeş ülke Özbekistan ile ticaret ve yatırım imkanlarını geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Şenocak, "Bursa'da Özbek sermayeli 4 firma faaliyet gösteriyor. Özbekistan'a ihracat gerçekleştiren 193 firmamız var. 50 milyon dolar seviyesinde olan Bursa-Özbekistan ikili ticaretini artırmak için büyük gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nozir İbragimov ise daha fazla Türk iş insanına ulaşmak için Bursa'yı ziyaret ettiklerini, Bursalı iş insanlarının Özbekistan'da daha aktif şekilde yer almalarını beklediklerini vurguladı.

Başta tekstil, tarım ve inşaat malzemeleri olmak üzere birçok sektörde iş birliği imkanlarının bulunduğuna değinen İbragimov, "İş insanlarına cazip imkanlar sunuyoruz. Bursalı firmalarımızı bu imkanlardan faydalanmak için Semerkant'a davet ediyorum. Türk iş insanlarını desteklemeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Toplantıya, Özbekistan'ın Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan, Girişimcilik Kalkınma Ajansı Müdürü Bahriyor Rafeev, Ticaret ve Sanayi Odası Birim Müdürü Bahodir Sanakulov ve iş insanları katıldı.