TM Dijital Haber Merkezi 20.12.2019 10:56 - Güncelleme: 20.12.2019 10:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya'da yaptığı İslami finans çağrılarını, 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir Analiz Sentez canlı yayınında değerlendirdi. Türkiye ve Malezya'nın bu konuda akademik çalışmaları olduğunu dile getiren Özdemir, "Burada çok büyük bir kaynak var. Ekonominin ve yatırımların finansmanı için faizli sisteme göre çok büyük avantaj var." ifadelerini kullandı.

MİLLİ PARA VE FAİZSİZ SİSTEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da düzenlenen "Kuala Lumpur Zirvesi"nde "Ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönemde milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır" mesajını vermişti. Aynı toplantıda konuyu İslami finans noktasına getiren Erdoğan, "Faizsiz finans alanında ülkelerimiz arasında çok ciddi bir potansiyel olduğuna inanıyorum. Bunları somutlaştırmak adına finans uzmanlarımızdan müteşekkil bir çalışma grubu kurabiliriz. Böylece kapsamlı, detaylı bir yol haritasının ortaya çıkmasını sağlayabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR 30.000 DOLAR

24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir konuyu şu sözlerle analiz etti:

Malezya'da 1.6 milyarlık İslam alemine sadece siyasi mesaj verilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslami finans ve milli para üzerinden ekonomik ilişkileri de gündeme getirdi. Önümüzdeki 10 yıl için İslami finans için bir plan yapılsa, Türkiye ve Malezya'nın bu konuda ortak çalışsa çok iyi olur. Malezya 20 yıldır İslami finans konusunda önemli çalışmalar yaptı. Bugün 30 milyon nüfuslu bir ülke ve kişi başı 30 bin dolar civarında geliri var. Faizsiz sistem 1980 sonrasında rahmetli Özal zamanında kuvvetlendi. Burada çok büyük bir kaynak var. Yatırımların finansmanı için de çok büyük bir avantaj var. Vatandaşların tasarruflarını yatırıma döndürmek için de ayrı bir fırsat var. Malezya ve Türkiye akademik ve uygulama anlamında bu işin öncüsü olmuş durumda. Biz de son dönemde kira sertifikaları ve sukuk ihraçları gibi faizsiz araçlar çoğaldı. Bunların büyümesi lazım. Şimdiki seviyesi çok küçük. Önümüzdeki dönemde bu sistemin büyümesi çok büyük kaynakların kullanılması anlamına gelir. İslam ülkeleri 10 yıllık bir planla çok şeyleri çözebilir. Bunun için önce Körfez'de oluşan blogun çözülmesi lazım.