29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,51
  • 6,1766
  • 260.512
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Özel bankalara faiz indirimi çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, üç kamu bankasının konut kredisi faizlerini indirmesinin piyasada olumlu algılandığı ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, özel bankalara da faiz indirimi çağrısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından üç kamu bankasının konut kredi faizlerini indirdiğini hatırlatarak, bunun konut stoku bulunan inşaat sektörü açısından önemine dikkati çekti.

Kamu bankalarının faiz indiriminin piyasada olumlu algılandığının altını çizen Palandöken, "Bu indirimle bankalara iki günde rekor başvuru gerçekleşti. Ancak vatandaşın ev sahibi olması ve sektörün yeniden ayağa kalkabilmesi için yalnızca 3 bankanın faiz indirimi yeterli değil. Özel bankalar da sektöre katkı sağlayarak konut kredi faizlerinde indirime gitmeli.” ifadelerini kullandı.

Palandöken, inşaat sektörünün de elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayarak, sektörün konut fiyatlarında indirim ve cazip kampanyalarla stokun eritilip ekonominin canlanmasına katkı sağlamasını istedi.

Niğde’de şaşırtan hortum! Görenler gözlerine inanamadı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde

Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde

Stopere Zanka aşısı

Stopere Zanka aşısı

Sürücülere müjde! Bu geceden itibaren başlıyor

Sürücülere müjde! Bu geceden itibaren başlıyor

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli yağış uyarısı

1 milyon 400 bin metrekarelik alan üzerine kurulu: Türkiye'nin en büyüğü olacak

1 milyon 400 bin metrekarelik alan üzerine kurulu: Türkiye'nin en büyüğü olacak

Interpol aradı, Türk polisi yakaladı: Türkiye’ye övgüler yağdırdılar

Interpol aradı, Türk polisi yakaladı: Türkiye’ye övgüler yağdırdılar

Kilosu 600 lira, yok satıyor

Kilosu 600 lira, yok satıyor

Uyuşturucu çetesini yakalattı: 4 ay arayla 2 oğlunu öldürdüler!

Uyuşturucu çetesini yakalattı: 4 ay arayla 2 oğlunu öldürdüler!
 

POPÜLER HABERLER

Muş´ta nehirde 4 çocuğun boğulduğu piknikte çekilen görüntüler ortaya çıktı

Muş´ta nehirde 4 çocuğun boğulduğu piknikte çekilen görüntüler ortaya çıktı

Askerliğini uzatan ne kadar maaş alacak?

Askerliğini uzatan ne kadar maaş alacak?

Yumurtaları korumak için 'tim' kuruldu! Göz kırpmadan nöbet tutuyorlar

Yumurtaları korumak için 'tim' kuruldu! Göz kırpmadan nöbet tutuyorlar

Emeklinin gelirini artıracak yeni düzenleme

Emeklinin gelirini artıracak yeni düzenleme

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA