İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2023 Cumartesi / 15 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7087
  • EURO
    20,0091
  • ALTIN
    1122.87
  • BIST100
    5341.96
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Özelleştirme kapsamındaki iki taşınmazın satışı onaylandı
Ekonomi

Özelleştirme kapsamındaki iki taşınmazın satışı onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul ve Kütahya'daki iki taşınmazın satışına onay verdi.

AA7 Ocak 2023 Cumartesi 09:30 - Güncelleme:
Özelleştirme kapsamındaki iki taşınmazın satışı onaylandı
ABONE OL

ÖİB'in taşınmaz satışlarına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı, Kütahya'nın Merkez ilçesi Parmakören Mahallesi'ndeki bir taşınmazın 7 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Sıtkı Ertürk'e satılması kararı onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi'ndeki bir taşınmazın da 4 milyon 511 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Varyapı Varlıbaşlar Mimarlık Mühendislik İnşaat Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satılmasına onay verildi.

  • Özelleştirme
  • taşınmaz
  • satıış

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.