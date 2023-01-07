Özelleştirme kapsamındaki iki taşınmazın satışı onaylandı

ÖİB'in taşınmaz satışlarına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı, Kütahya'nın Merkez ilçesi Parmakören Mahallesi'ndeki bir taşınmazın 7 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Sıtkı Ertürk'e satılması kararı onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi'ndeki bir taşınmazın da 4 milyon 511 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Varyapı Varlıbaşlar Mimarlık Mühendislik İnşaat Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satılmasına onay verildi.

