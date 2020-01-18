Özür grubu 2020 atama sonuçları sorgulama ekranı: 2020 özür grubu atama sonuçları açıklandı!

18.01.2020 11:56 - Güncelleme: 18.01.2020 11:56

2020 özür grubu atama sonuçları açıklandı. Özür grubu 2020 atama sonuçları sorgulama ekranı sıkça ziyaret ediliryor. Öğretmenlerin eş durumu ve mazeret atamaları 29 Ağustos 2019 tarihinde yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin atandıkları kurumları bu tarihte açıkladı. Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemlerini yapılabilecek. Özür grubu tebligat ve ilişik kesme işlemleri 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

2020 ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Öğretmenler tercih sonuçları http://personel.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

ÖZÜR GRUBU 2020 ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile boşalması muhtemel eğitim kurumlarından öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle norm kadrosu boşalan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Sonuçlar, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacak.

ÖĞRETMEN İLİŞİK KESME NASIL YAPILIR?

1. Kararnameniz okula gelecek (il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden elden alınabilir.)

2. Ayrıldığınız okul görevden ayrılma yazınızı yazacak.

3. Ayrıldığınız okul 4 adet Personel Nakil Bildirimi düzenleyecek:

a) Uzman öğretmenseniz personel nakil bildirimine kariyer basamağı olarak işletmeyi unutmayınız.

b) Personel Nakil Bildirimlerini ayrıldığınız Okul Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğünden bir yetkili ve Mal Müdürlüğünden bir yetkili imzalayıp mühürleyecek.

c) Personel Nakil Bildirimlerinden birer nüsha ayrıldığınız okul müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürlüğüne, Mal Müdürlüğüne ve göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim edilecek.

4. Ayrıldığınız okul müdürü isterse şahsi dosyanızı bir üst yazıyla birlikte imza karşılığı, göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim etmek üzere size teslim edebilir. Ya da 15 gün içinde göreve başlayacağınız okula iadeli taahhütlü göndermek zorundadır, göreve başlayacağınız okulun Şahsi Dosya İsteme Yazısı yazması şart değildir.

5. Yolluklarınızı ayrıldığınız okuldan almayı tercih edin. Bildiğim kadarıyla ve değişmediyse, yolluğunuzu ayrıldığınız okuldan alırsanız hemen ödeme yapılıyormuş, göreve başlayacağınız okuldan almak isterseniz ödeneği farklı olduğundan ödenek istenmesi gerekiyormuş ve gecikme yaşanabiliyormuş.

6. Ayrıldığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap çıkışınızı yaptırınız.

7. Yeni okulunuzdan maaş hesabı için bilgi alarak ilgili şubeden hesap açma işlemlerini yaptırın.

8. Personel Nakil Bildiriminin bir nüshası ve size teslim edildiyse şahsi dosyanızla birlikte yeni okulunuzda görevinize başlayın.

9. Göreve başladığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap girişinizi yaptırmayı unutmayınız.