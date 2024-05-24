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Ekonomi

Paçacı: İslam ümmetini bir araya getirmek Türkiye'nin politikasıdır

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Türkiye'nin Filistin, Cammu Keşmir, İslamofobi ve Kıbrıs konularında Müslüman dünyasını 'aynı noktada' buluşturmak için çalıştığını kaydederek, 'Bu konularda ortak bir duruş için İslam ümmetini bir araya getirmek Türkiye'nin politikasıdır.' dedi.

AA24 Mayıs 2024 Cuma 11:45 - Güncelleme:
Paçacı: İslam ümmetini bir araya getirmek Türkiye'nin politikasıdır
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Büyükelçi Paçacı, Karaçi Basın Kulübünde yaptığı açıklamada, Türkiye-Pakistan ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Paçacı, Türkiye ve Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da dahil olmak üzere tüm uluslararası forumlarda ilgili konularda ortak bir duruşu paylaştığını belirtti.

Türkiye'nin Filistin, Cammu Keşmir, İslamofobi ve Kıbrıs konularında Müslüman dünyasını "aynı noktada" buluşturmak için çalıştığını kaydeden Paçacı, "Bu konularda ortak bir duruş için İslam ümmetini bir araya getirmek Türkiye'nin politikasıdır." dedi.

Paçacı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayarak, Ankara'nın, İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığına dair kanıtlar sunduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin, Pakistan'ın toprak bütünlüğüne tam destek verdiğinin altını çizen Paçacı, Pakistan ile Hindistan arasında devam eden Keşmir sorununu görüşmeler yoluyla ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak çözmelerini istediklerini söyledi.

Paçacı, "Türkiye ve Pakistan uluslararası ve bölgesel forumlarda tüm kilit konularda birbirlerini desteklemektedir. Köklü ikili ilişkilere sahip olan iki ülke, zor zamanlarda her zaman birbirlerinin yanında yer almıştır." ifadelerini kullandı.

Pakistan'da 2022'de meydana gel sel felaketi ve Türkiye'deki 6 Şubat 2023'teki depremlerde iki ülkenin yardımlaştığına dikkati çeken Paçacı, 2016'da darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı okul ve kişilere karşı harekete geçtiği için Pakistan yönetimini takdir etti.

Paçacı, Türkiye ile Pakistan arasındaki mevcut ticaret hacminin iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilerle orantılı olmadığını dile getirerek, 2-3 yıl içinde ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

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