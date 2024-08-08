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Ekonomi

Pakistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar

İslamabad'da temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan ile Türkiye'nin ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 16:31 - Güncelleme:
Pakistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar
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Bolat, sosyal medya hesabından, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu. Burada Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb ile bir araya geldiklerini aktaran Bolat, görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri, yatırımcı ve ihracatçı firmaların öncelikli konularını ve işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Bolat, görüşmede ticaret hacminin artırılması, firmaların yatırım ve ticaretteki sorunlarının çözülmesi, karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve ekonomik işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konularını ele aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye-Pakistan ticaret hacmi geçen yıl 1 milyar doları, ülkedeki yatırımlarımız 2 milyar doları aştı. Pakistan'la ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Pakistan ile olan ticari ve ekonomik bağlarımızı derinleştirmek ve her iki ülkenin de refahını artıracak işbirliği alanlarını çeşitlendirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz."

BAKAN BOLAT, İSLAMABAD BÜYÜKELÇİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Bu arada Bolat, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'ne ziyarette bulduklarını da aktararak, "Dost ve kardeş Pakistan'la ilişkilerimizi her alanda güçlendirme kararlılığımız doğrultusunda çaba gösteren Büyükelçimiz Sayın Mehmet Paçacı ve büyükelçilik personeline çalışmalarında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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