Pakistan’a savunma çıkarması
Türkiye ve Pakistan’dan 30’u aşkın savunma sanayisi firmasının ürünlerini tanıttığı ve sektör temsilcileriyle buluştuğu ‘5. Defence Port Turkey’ fuarı Pakistan’da kapılarını açtı.
Başkent İslamabad’da yapılan açılışa, Pakistan Parlamento İlişkileri Bakanı Svati, Savunma Üretim Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Zahid Latif, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile çok sayıda yabancı devlet temsilcisi ve askeri erkan katıldı. Açılışta konuşan Şeker, iki ülkenin savunma alanındaki iş birliği kapsamında Pakistan’a 4 Milgem korveti satılacağını hatırlatarak, “Birkaç hafta önce kendi Milgem gemimizin teslimat töreninde Pakistan’a verilecek Milgem gemisinin de kaynağı yapıldı” dedi.
PROJELERE DEVAM
Fuara katılan Hava Elektronik Sanayii’nin de (Havelsan) Pakistan’da çalışmaları bulunduğunu kaydeden Şeker, Havelsan’ın, Pakistan’la komuta kontrol projeleri yürüttüğünü, Türk Hava Kuvvetleri için hazırlanan kurumsal kaynak yönetim yazılımı ve komuta kontrol yazılımının aynısının Pakistan’a da verildiğini bildirdi. Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da Pakistan’ın benzer sistemlere ihtiyacı olması nedeniyle iyi bir pazar olduğuna dikkat çekti. Fuar 26 Ekim’e kadar açık kalacak.
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