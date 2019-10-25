22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7688
  • 6,4108
  • 278.207
  • 100346
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Pakistan’a savunma çıkarması

Türkiye ve Pakistan’dan 30’u aşkın savunma sanayisi firmasının ürünlerini tanıttığı ve sektör temsilcileriyle buluştuğu ‘5. Defence Port Turkey’ fuarı Pakistan’da kapılarını açtı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkent İslamabad’da yapılan açılışa, Pakistan Parlamento İlişkileri Bakanı Svati, Savunma Üretim Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Zahid Latif, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile çok sayıda yabancı devlet temsilcisi ve askeri erkan katıldı. Açılışta konuşan Şeker, iki ülkenin savunma alanındaki iş birliği kapsamında Pakistan’a 4 Milgem korveti satılacağını hatırlatarak, “Birkaç hafta önce kendi Milgem gemimizin teslimat töreninde Pakistan’a verilecek Milgem gemisinin de kaynağı yapıldı” dedi. 

PROJELERE DEVAM 

Fuara katılan Hava Elektronik Sanayii’nin de (Havelsan) Pakistan’da çalışmaları bulunduğunu kaydeden Şeker, Havelsan’ın, Pakistan’la komuta kontrol projeleri yürüttüğünü, Türk Hava Kuvvetleri için hazırlanan kurumsal kaynak yönetim yazılımı ve komuta kontrol yazılımının aynısının Pakistan’a da verildiğini bildirdi. Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da Pakistan’ın benzer sistemlere ihtiyacı olması nedeniyle iyi bir pazar olduğuna dikkat çekti. Fuar 26 Ekim’e kadar açık kalacak.      

 

 

MSB´den ´Mehmetçiğe selam´ için teşekkür klibi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Yandex, sürücüsüz taksilerini test edecek

Yandex, sürücüsüz taksilerini test edecek

Yeni vergi paketi Meclis'e geliyor... AK Partili Muş ayrıntıları açıkladı

Yeni vergi paketi Meclis'e geliyor... AK Partili Muş ayrıntıları açıkladı

Trabzonspor'da umutlar azalıyor

Trabzonspor'da umutlar azalıyor

Meclis, Rabia Naz'ın ölümünü araştırmaya başlıyor

Meclis, Rabia Naz'ın ölümünü araştırmaya başlıyor

ABD yeni rotasına doğru ilerliyor! Askeri konvoy böyle görüntülendi

ABD yeni rotasına doğru ilerliyor! Askeri konvoy böyle görüntülendi

YPG/PKK'ya katılan İngiliz, terörden suçlu bulundu

YPG/PKK'ya katılan İngiliz, terörden suçlu bulundu
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den ´Mehmetçiğe selam´ için teşekkür klibi

MSB´den ´Mehmetçiğe selam´ için teşekkür klibi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bu heykeller yer çekimine meydan okuyor!

Bu heykeller yer çekimine meydan okuyor!

Google: Kuantum bilgisayarı ürettik

Google: Kuantum bilgisayarı ürettik

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA