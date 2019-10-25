Pakistan’a savunma çıkarması

Başkent İslamabad’da yapılan açılışa, Pakistan Parlamento İlişkileri Bakanı Svati, Savunma Üretim Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Zahid Latif, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile çok sayıda yabancı devlet temsilcisi ve askeri erkan katıldı. Açılışta konuşan Şeker, iki ülkenin savunma alanındaki iş birliği kapsamında Pakistan’a 4 Milgem korveti satılacağını hatırlatarak, “Birkaç hafta önce kendi Milgem gemimizin teslimat töreninde Pakistan’a verilecek Milgem gemisinin de kaynağı yapıldı” dedi.

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