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Ekonomi

Pakistan'dan Türkiye hamlesi: İşbirliğine hazırız

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan Bölgesi Başbakanı Hacı Gülbar Han, Türkiye'nin turizm zenginliği bakımından dünyanın ilk birkaç ülkesinden biri olduğunu ifade ederek, 'Turizm konusunda Türkiye ile her türlü işbirliğine hazırız.' dedi.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 11:10 - Güncelleme:
Pakistan'dan Türkiye hamlesi: İşbirliğine hazırız
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Gilgit şehrinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Başbakan Han, Türkiye ile Gilgit-Baltistan arasında turizm ve kuru gıda sektörünün potansiyel işbirliği alanları olduğunu vurguladı.

Han, geçen sene Türkiye'yi ziyaret ettiğini dile getirerek, Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin turizm zenginliği bakımından dünyanın ilk birkaç ülkesinden biri olduğunu belirten Han, "Turizm konusunda Türkiye ile her türlü işbirliğine hazırız." diye konuştu.

Han, Gilgit-Baltistan'daki turizm faaliyetlerini ileriye taşımak istediklerine işaret ederek, "Pakistan'da Gilgit-Baltistan kadar turizm potansiyeli olan bir başka yer yok." ifadesini kullandı.

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Türkiye'nin kuru gıda üretimi ve satışındaki konumunun önemine dikkati çeken Han, İslamabad'daki yönetimden ayrı olarak ticaret yapamayacaklarını ve federal hükümetin istemesi halinde Türkiye ile kuru gıda alanında işbirliğine gidebileceklerini kaydetti.

Han, Gilgit-Baltistan'da yabancı turist sayısının artırılmasına yönelik de Skardu şehrindeki havalimanına bu yıl Dubai'den uçuşların gerçekleştiğini aktardı.

Gilgit'teki havaalanının da uluslararası uçuşlara açılması için çalışma yaptıklarını dile getiren Han, bu sayede Türkiye ve diğer ülkelerden daha fazla turistin bölgeyi ziyaret edebileceğini belirtti.

Son olarak Han, Türkiye'den Gilgit-Baltistan'a direkt uçuşların mümkün olduğunu ve buna yönelik uzun süreli planları bulunduğunu bildirdi.

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