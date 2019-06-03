Paksoy: Piyasa beklentisi altında gerçekleşen enflasyon moral verdi

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,95, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 18,71, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,71 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, beklentilerin alında gelen enflasyon için sosyal medyadan yaptığı ilk değerlendirmesinde, "Enflasyon rakamları, yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız." dedi.

MAYIS AYI İHRACAT REKORU KIRILDI

Ekonomide sevindiren bir diğer haber de ihracattan geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Mayısta Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerine göre ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldi. Türkiye, ihracatta mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı." dedi.

PİYASA BEKLENTİLERİNİN ALTINDA KALDI

Stratejist Cünet Paksoy, 24 TV’de katıldığı Kahve Molası yayınında enflasyon ve ihracat verilerini değerlendirdi. Enflasyonun düşüş trendine bir ay önceden girdiğini belirten Paksoy, piyasaların %19,2 civarında beklentisinin olduğunu ifade etti. TÜFE ve ÜFE arasındaki makasın daralmasına dikkat çeken Paksoy, bunun kapanmaya gitmesinin üretici tarafında zam baskısının azaltacağını söyledi. Gıda tarafında beklenenden önce düşüş trendinin başladığını söyleyen Paksoy, hissedilen enflasyon noktasının aşağıya çekilmesinin önemine dikkat çekti. Haziran ayında başlatılacak tarım, hayvancılık ve su alanına dikkat çeken Paksoy, burada atılacak adımların enflasyonda mevsimsel düşüşün ötesinde kalıcı kazanımlar sağlayacağını söyledi. Sürdürülebilir bir gıda enflasyonu ve çekirdek enflasyona değinen Paksoy, dolar, faiz ve petrol baskısı yaşamadığımız zaman iç piyasada canlanma beklendiğini söyledi. Yılsonunda 16-17 enflasyona ulaşılabileceğini belirten Paksoy, bunun Merkez Bankası’nın elini rahatlatacağını söyledi.

İHRACATIN MAŞALLAHI VAR

İhracatta cumhuriyet tarihinin rekorunun gelmesini ‘Maşallahı var’ şeklinde değerlendiren Paksoy, bu gelinen noktada üretimle büyümenin ana motorunun ihracat olduğunu belirtti. Hükümetin açıkladığı İVME kredi paketinin önemine dikkat çeken Paksoy, “Ara mamullerin ithalatla karşılandığı sistemden, daha çok yerli, daha çok katma değerin içeride kaldığı bir modele gidiyoruz. Bunca algı operasyonuna rağmen iyi yoldayız.” değerlendirmesinde bulundu.