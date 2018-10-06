Palamut bollaştı fiyat düştü

Tekneleriyle denize açılan balıkçıların yüzü, bol miktarda avladıkları palamut ile gülüyor.

Limanda bekleyen kamyonetlere yüklenen palamutlar, iç bölgelere gönderiliyor.

Bolluk nedeniyle ağırlığı 1 kilogramı geçen palamudun tanesi tezgahlarda 10 liraya kadar düşerken, 700 gram palamut 5 liraya satılıyor.

Diğer balık türlerinde kilogram fiyatı mezgitte 5, hamside 7, istavritte 15, barbun ve çinekopta ise 35 lira.

Bolluk, balıkçıların yüzünü güldürürken, vatandaşlar da fiyatların düşmesinden memnun olduklarını ifade ediyor.