İSTANBUL 1°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2021 Salı / 5 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9269
  • EURO
    8,4274
  • ALTIN
    406.092
  • BIST100
    1571.66
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Pandemi ABD'yi asırlık tahtından indirdi! Artık AB'nin en büyük ortağı Çin
Ekonomi

Pandemi ABD'yi asırlık tahtından indirdi! Artık AB'nin en büyük ortağı Çin

Çin, Covid-19 pandemisinin ortasında, Avrupa Birliği'ne hem ihracatı hem de ithalatı artıran tek ülke oldu ve ABD'yi bloğun en büyük ticari ortağı olma tahtından indirdi.

star.com.tr16 Şubat 2021 Salı 13:29 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 13:42
ABONE OL

Avrupa Birliği istatistik ofisi Eurostat tarafından yayınlanan verilere göre, Covid-19 pandemisinin kazananı, Çin Halk Cumhuriyeti oldu...

27 ülkeden oluşan bloğun Çin'den yaptığı ithalat, bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 2020'de 383,5 milyar avroyu (465,6 milyar dolar) buldu. İhracat yüzde 2,2 artarak 202,5 milyar Euro'ya (245,9 milyar dolar) ulaştı.

Aynı zamanda, tarihsel olarak Avrupa'nın en büyük ticaret ortağı olan ABD ile ticarette önemli bir düşüş görüldü. Geçen yıl ithalat yüzde 13'ün üzerinde düşerken, Avrupa mallarının ABD'ye ihracatı yüzde sekizin üzerinde bir düşüş kaydetti.

Sonuç olarak, ABD artık AB'nin en önemli ticaret bölgesi değil ve yerini Çin aldı.

Koronavirüs krizi, hem AB pazarı hem de euro bölgesinin hem ihracatta hem de ithalatta yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüşle küresel ticarete büyük darbe vurdu. Ancak en son Eurostat verileri, Avrupa ülkeleri ile dünyanın geri kalanı arasındaki ticaretin çoktan toparlanmaya başladığını gösteriyor.

İstatistik servisine göre, hem avro bölgesinde hem de blok genelinde mal ihracatı bir yıl öncesine göre Aralık ayında arttı. Bu artış, euro bölgesi için, salgının dünya çapında hasara yol açmaya başladığı Şubat 2020'den bu yana, ihracattaki ilk artış oldu. Ancak, 2020'nin sonunda ithalat baskı altında kaldı.

Pandeminin etkisi azaldığında bile, AB-Çin ticareti daha da genişlemeye hazırlanıyor. Aralık ayında, Brüksel ve Pekin, 'Kapsamlı Yatırım Anlaşması' olarak bilinen uzun süredir müzakere edilmiş bir yatırım anlaşması üzerinde 'prensipte' anlaştılar. Anlaşma, iki tarafın şirketlerine, birbirlerinin pazarlarına daha fazla erişim hakkı verecek.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.