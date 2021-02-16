Pandemi ABD'yi asırlık tahtından indirdi! Artık AB'nin en büyük ortağı Çin

star.com.tr 16 Şubat 2021 Salı 13:29 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 13:42

Avrupa Birliği istatistik ofisi Eurostat tarafından yayınlanan verilere göre, Covid-19 pandemisinin kazananı, Çin Halk Cumhuriyeti oldu...

27 ülkeden oluşan bloğun Çin'den yaptığı ithalat, bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 2020'de 383,5 milyar avroyu (465,6 milyar dolar) buldu. İhracat yüzde 2,2 artarak 202,5 milyar Euro'ya (245,9 milyar dolar) ulaştı.



Aynı zamanda, tarihsel olarak Avrupa'nın en büyük ticaret ortağı olan ABD ile ticarette önemli bir düşüş görüldü. Geçen yıl ithalat yüzde 13'ün üzerinde düşerken, Avrupa mallarının ABD'ye ihracatı yüzde sekizin üzerinde bir düşüş kaydetti.

Sonuç olarak, ABD artık AB'nin en önemli ticaret bölgesi değil ve yerini Çin aldı.

Koronavirüs krizi, hem AB pazarı hem de euro bölgesinin hem ihracatta hem de ithalatta yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüşle küresel ticarete büyük darbe vurdu. Ancak en son Eurostat verileri, Avrupa ülkeleri ile dünyanın geri kalanı arasındaki ticaretin çoktan toparlanmaya başladığını gösteriyor.

İstatistik servisine göre, hem avro bölgesinde hem de blok genelinde mal ihracatı bir yıl öncesine göre Aralık ayında arttı. Bu artış, euro bölgesi için, salgının dünya çapında hasara yol açmaya başladığı Şubat 2020'den bu yana, ihracattaki ilk artış oldu. Ancak, 2020'nin sonunda ithalat baskı altında kaldı.

Pandeminin etkisi azaldığında bile, AB-Çin ticareti daha da genişlemeye hazırlanıyor. Aralık ayında, Brüksel ve Pekin, 'Kapsamlı Yatırım Anlaşması' olarak bilinen uzun süredir müzakere edilmiş bir yatırım anlaşması üzerinde 'prensipte' anlaştılar. Anlaşma, iki tarafın şirketlerine, birbirlerinin pazarlarına daha fazla erişim hakkı verecek.

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