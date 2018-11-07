'Paraguay elektrik fazlasını kripto madenciliği için kullanmalı'

Paraguay´ın Ciudad del Este kentinde yaklaşık 20 bin kripto para madenciliği teçhizatı, ucuz elektrik ile kripto para birimlerine yönelik iş alanlarının artmasına olanak sağlarken, Guardian´da yer alan bir haber, saat başı yıllık 103 milyon megawatt elektrik üreten ülkenin elektrik fazlasını komşu ülkesi Brezilya´ya ihraç etmek yerine, ülkenin sosyal gelişimi için kullanılabileceğinin altını çizdi. Teknoloji girişimcisi Gregorio Bareiro, söz konusu durumun Paraguay´daki kripto para birimi endüstrisine de katkı sağlayacağını vurgularken, "Paraguay şu an elektrik fazlasının olduğunu tek ülke ve bu elektrik ülke içerisinde tutulursa, Paraguay küresel kripto madenciliği merkezine dönüşebilir" dedi.