Pas geçmediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 17 ülkeden devlet başkanı ve hükümet temsilcilerinin katıldığı törenle önceki gün ilk fazı hizmete açılan İstanbul Havalimanı, dünyanın da gündemine oturdu. Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen İstanbul Havalimanı’nın ilk fazının açılışı, Avrupa ve Rus basınında geniş yer buldu. Haberi yakından takip eden Avrupa ülkeleri ve Rusya’da, çıkan haberlerde, havalimanının açılış töreni, finansal ve teknik detayları ilgili ayrıntılı bilgilere yer verildi.

HANDELSBLATT: TÜRKİYE HAVACILIKTA MERKEZ OLUYOR

Almanya’daki Süd Deutsche Zeitung, İstanbul Havalimanı’nın ilk fazının açılışını ‘Havalimanı ve sembol’ başlığıyla haberleştirdi. Haberde, yeni havalimanının resmen açıldığı, başlangıçta 90 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanının dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacağı vurgulandı. Haberde, İstanbul Havalimanı, dünyanın diğer büyük havalimanlarıyla da karşılaştırıldı. Frankfurter Allgemeine gazetesi, “Erdoğan, İstanbul’daki büyük havalimanının açılışını yaptı” başlıklı haberinde, Erdoğan’ın prestij projesinin 10 milyar Euro’ya mal olduğu ve Frankfurt Havalimanı’ndan 3 kat fazla yolcuya hizmet edeceği belirtildi. Haberde, yolcu kapasitesinin 200 milyona çıkması durumunda bunun dünyanın en büyüğü olacağı da vurgulandı. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt ise “Yeni mega havalimanı, Türkiye’yi havacılık dünyasının merkezi yapacak” başlığıyla haberi verdi. Haberde THY’nin İstanbul Havalimanı ile daha da büyümeyi planladığı, bunun Alman Lufthansa tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.

BBC: HEDEF KÜRESEL TRANSFER MERKEZİ

İngiltere’deki The Independent gazetesi, haberi, “Erdoğan, dünyanın en büyük havalimanının açılışını yaptı” başlığıyla verdi. Havalimanı toplam alanının New York’un Manhattan adasından daha büyük olduğu belirtilen haberde, Erdoğan’ın açılıştaki konuşmasından satır başları yer aldı. Haberde, projenin 11 milyar Euro ile Cumhuriyet tarihinin en büyük kamu yatırımı olduğu kaydedildi. Havalimanının ilk fazının açılışı, BBC’de de “İstanbul, dünyanın en yoğun havalimanı olacak mega havalimanının açılışını yaptı” başlığıyla yer aldı. BBC haberinde “Dünyanın en büyüğü olması planlanan yeni havalimanı İstanbul’da açıldı. Havalimanı, 90 milyon yolcuya ev sahipliği yapacak ve bu kapasite 200 milyona kadar artırılabilecek. Bu, dünyanın en yoğun havalimanı olan Atlanta’nınkinin neredeyse iki katı” ifadelerine yer verildi. Haberde, projenin Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde başladığı, 9.4 milyar sterlin değerindeki projenin İstanbul’u Asya, Afrika ve Avrupa arasında küresel transfer merkezi haline getirmeyi hedeflediği kaydedildi.

RTBF: İSTANBUL, KÜRESEL BİR KAVŞAK HALİNE GELİYOR