Pas geçmediler
17 ülkeden devlet ve hükümet temsilcilerinin katıldığı tarihi törenle açılan İstanbul Havalimanı dünyada büyük yankı uyandırdı. Dünya medyası açılışa geniş yer ayırırken inşaat sırasında tedirginliğini gizlemeyen Almanlar Türkiye’yi havacılık dünyasının yeni merkezi ilan etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 17 ülkeden devlet başkanı ve hükümet temsilcilerinin katıldığı törenle önceki gün ilk fazı hizmete açılan İstanbul Havalimanı, dünyanın da gündemine oturdu. Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen İstanbul Havalimanı’nın ilk fazının açılışı, Avrupa ve Rus basınında geniş yer buldu. Haberi yakından takip eden Avrupa ülkeleri ve Rusya’da, çıkan haberlerde, havalimanının açılış töreni, finansal ve teknik detayları ilgili ayrıntılı bilgilere yer verildi.
HANDELSBLATT: TÜRKİYE HAVACILIKTA MERKEZ OLUYOR
Almanya’daki Süd Deutsche Zeitung, İstanbul Havalimanı’nın ilk fazının açılışını ‘Havalimanı ve sembol’ başlığıyla haberleştirdi. Haberde, yeni havalimanının resmen açıldığı, başlangıçta 90 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanının dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacağı vurgulandı. Haberde, İstanbul Havalimanı, dünyanın diğer büyük havalimanlarıyla da karşılaştırıldı. Frankfurter Allgemeine gazetesi, “Erdoğan, İstanbul’daki büyük havalimanının açılışını yaptı” başlıklı haberinde, Erdoğan’ın prestij projesinin 10 milyar Euro’ya mal olduğu ve Frankfurt Havalimanı’ndan 3 kat fazla yolcuya hizmet edeceği belirtildi. Haberde, yolcu kapasitesinin 200 milyona çıkması durumunda bunun dünyanın en büyüğü olacağı da vurgulandı. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt ise “Yeni mega havalimanı, Türkiye’yi havacılık dünyasının merkezi yapacak” başlığıyla haberi verdi. Haberde THY’nin İstanbul Havalimanı ile daha da büyümeyi planladığı, bunun Alman Lufthansa tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.
BBC: HEDEF KÜRESEL TRANSFER MERKEZİ
İngiltere’deki The Independent gazetesi, haberi, “Erdoğan, dünyanın en büyük havalimanının açılışını yaptı” başlığıyla verdi. Havalimanı toplam alanının New York’un Manhattan adasından daha büyük olduğu belirtilen haberde, Erdoğan’ın açılıştaki konuşmasından satır başları yer aldı. Haberde, projenin 11 milyar Euro ile Cumhuriyet tarihinin en büyük kamu yatırımı olduğu kaydedildi. Havalimanının ilk fazının açılışı, BBC’de de “İstanbul, dünyanın en yoğun havalimanı olacak mega havalimanının açılışını yaptı” başlığıyla yer aldı. BBC haberinde “Dünyanın en büyüğü olması planlanan yeni havalimanı İstanbul’da açıldı. Havalimanı, 90 milyon yolcuya ev sahipliği yapacak ve bu kapasite 200 milyona kadar artırılabilecek. Bu, dünyanın en yoğun havalimanı olan Atlanta’nınkinin neredeyse iki katı” ifadelerine yer verildi. Haberde, projenin Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde başladığı, 9.4 milyar sterlin değerindeki projenin İstanbul’u Asya, Afrika ve Avrupa arasında küresel transfer merkezi haline getirmeyi hedeflediği kaydedildi.
RTBF: İSTANBUL, KÜRESEL BİR KAVŞAK HALİNE GELİYOR
Belçika devlet yayın organı RTBF, haberinde, “Erdoğan, İstanbul’da gelecekte dünyanın en büyük havalimanının açılışını yapıyor” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın iktidara geldiğinden beri Türkiye’yi dönüştüren mega altyapı projelerine önem verdiği belirtilen haberde, Erdoğan’ın, Osmanlı’nın eski başkenti olan İstanbul’u bu projeyle, Avrupa, Asya ve Afrika arasında küresel bir kavşak haline getirmeyi istediği vurgulandı. Havalimanının 2028 yılına kadar 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşılacağı aktarılan haberde, İstanbul Havalimanı’nın çok camlı ve aydınlık olduğu, eğimli hatları ve son teknoloji ekipmanlarıyla fütüristik bir yapı olarak göründüğü kaydedildi.
ROSSİYSKAYA GAZETA: DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ
Rusya’daki Rossiyskaya Gazeta, haberi, “Dünyanın en büyük havalimanı İstanbul’da açıldı” başlığıyla verdi. Türk yetkililerin, tamamlandığında dünyanın en büyüğü olması beklenen havalimanını İstanbul’da açtığı belirtilen haberde, havalimanına ilişkin teknik detaylara yer verildi. İstanbul Havalimanı’nın açılışına ilişkin detayların bulunduğu RİA Novosti’nin “Geleceğin en büyük havalimanı İstanbul’da açıldı” başlıklı haberinde, Başkan Erdoğan’ın uçağının yeni havalimanına iniş yaptığı bilgisi ve Erdoğan’ın açılışta yaptığı konuşmadan satır başları yer aldı. TASS ajansı ise “İstanbul’da yeni havalimanının açılış töreni gerçekleşti” başlığını attı. Haberde, Türkiye’nin lideri Erdoğan’ın, gelecekte dünyanın en büyük havaalanı olacak İstanbul Havalimanı’nın ismini açıkladığı bilgisine de yer verildi.
ULAŞIMI İETT VE HAVAİST SAĞLAYACAK
Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı’ndan seyahat etmek isteyen yolcular, ulaşım için birçok farklı alternatifi kullanabilecek. Havalimanına, İETT ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketi İstanbul Otobüs A.Ş’nin yeni markası ‘Havaist’ hatlarıyla da ulaşım sağlanacak. İstanbul Havalimanı’na, Havaist’in İST1-İST2-İST7 ile İST19 ve İETT’nin H2-H3-H4 hatlarıyla seyahat edilebilecek.
OCAKTA 18 NOKTADAN OTOBÜS
Havalimanının ocak ayına kadar tam kapasite olarak hizmet veremeyeceği için otobüs saatleri, mevcut uçuş planına göre kademeli belirlenecek. Ödemelerin İstanbulkart üzerinde yapılabileceği hatların ücreti, en kısa mesafe 12, en uzun mesafe ise 30 lira olacak şekilde belirlendi. Yolcular, telefonlarıyla otobüslerin geliş-gidiş saatlerini takip edebilecek. İki aylık süreçte yüzde 50 indirim uygulanacak Havaist otobüslerinde internete bağlanma imkanı da olacak. Ocak ayından itibaren ise havalimanına kentin 18 noktasından ulaşım olacak.
HAVAİST VE İETT GÜZERGAHLARI
İST1 İstanbul Havalimanı-Yenikapı hattında Yenikapı, Bakırköy İDO, Kuleli, Başakşehir Metrokentten geçerek İstanbul Havalimanı’na ulaşacak.
İST2 İstanbul Havalimanı-TÜYAP hattında TÜYAP, Cumhuriyet Mahallesi, Bahçeşehir Merkez’den geçerek İstanbul Havalimanı’na gidecek.
İST7 Kozyatağı Metro-İstanbul Havalimanı hattı; Kozyatağı Metro, Tepeüstü, Kavacık Köprüsü’nden İstanbul Havalimanı’na varacak.
İST19 Taksim-Beşiktaş-İstanbul Havalimanı hattı; Abdülhak Hamit Caddesi, Beşiktaş Meydan, Zincirlikuyu Metrobüs ve Göktürk Emniyet Amirliği’nden İstanbul Havalimanı’na ulaşacak.”
H2 Bu otobüsler, Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı’ndan geçerek, İstanbul Havalimanı’na ulaşacak.
H3 İstanbul Havalimanı-Halkalı hattında ise Gümrük, 4.Cadde, Rumeliler, Atatürk Mahallesi, Demirciler Sitesi’nden İstanbul Havalimanı’na otobüsle gidilecek.
H4 İstanbul Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattındaki otobüsler de Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent’ ten geçerek İstanbul Havalimanı’na hareket edecek.
İLK TARİFELİ UÇUŞLAR BUGÜN BAŞLIYOR
‘Dünyanın Yeni Kavşağı’ İstanbul Havalimanı bugünkü ilk uçuşa hazırlanıyor. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve ilk fazı hizmete giren İstanbul Havalimanı, bugünden itibaren Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli seferlerine ev sahipliği yapacak. İstanbul Havalimanı’ndan ilk yurtiçi uçuşu saat 11.10’da ‘TK 2124’ kodlu THY uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı’na (ESB) gerçekleşecek. İlk yurtdışı uçuşu ise ‘TK 978’ koduyla saat 17.30’da KKTC’deki Ercan Uluslararası Havalimanı’na olacak.
Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı terminallerinde uçuş için gerekli hazırlıklar dün yapıldı. Açılış nedeniyle terminalde kurulan platformlar, malzeme ve ekipmanlar kaldırılırken, sabah saatlerinden itibaren kontuarlara gelen THY personeli bilet işlemleri için ön hazırlık yaptı. Kapılarda ve terminalin çeşitli alanlarında görevli güvenlikçiler, nöbet yerlerine gelerek hazır bulundu.
Yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli havalimanının ilk fazında 1.4 milyon metrekarelik ana terminal binası, 2 pist, Hava Trafik Kontrol Kulesi ve destek binaları bulunuyor. İlk fazda yaklaşık 200 bin işçi çalıştı.
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