Patent hamlesi

Türkiye Verimlilik Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldı. 3 gün sürecek olan fuarın açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in de katıldığı açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bugüne kadar çeşitli sektörlerden yerli patent başvuru sayısı 60 bine ulaşmıştır. 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde tescil edilen yerli patent sayısında yaklaşık yüzde 39’luk artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından yayımlanan rapora göre Türkiye, yerli patent başvuru sıralamasında 2017 yılı verilerine göre dünyada 13. sırada yer almıştır. Ancak bu seviyeyi de yeterli görmüyoruz” dedi.

YÜZDE 65’İ YAKALADIK

Oktay “Sanayi üretiminde yerlilik ve millilik oranını daha yukarılara çıkarmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Teknoloji üreten bir topluma dönüştüğümüz takdirde milli teknoloji hamlemiz başarıya ulaşacaktır. Bu amaçla çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz” dedi.

Milli teknoloji hamlesi doğrultusundaki çalışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, ilgili tüm kurumlarla desteklemekte kararlı olduklarına dikkati çeken Oktay “Savunma sanayi alanında askerimizin kullanacağı piyade tüfeğini bile üretemeyen Türkiye’den, milli helikopterini, milli gemisini, İHA’sını, SİHA’sını üreten, insanlı ve insansız milli savaş uçağını geliştirmek için gecesini gündüzüne katan bir Türkiye’ye geldik. Savunma sanayinde yerlilik oranımızı yüzde 15’lerden, yüzde 65’lere kadar çıkardık” dedi.

BELGE DEĞİL BİLGİ

Oktay, üretimde yeni teknolojilerin kullanılmasının maliyeti düşürdüğünü, kaliteyi artırdığını vurguladı. Teknolojinin verimlilik için olmazsa olmaz bir unsur olduğunu ancak tek başına da yeterli olmayacağının altını çizen Oktay, “Verimliliği sadece teknolojik ilerleme ile özdeşleştiremeyiz. Verimlilik sosyal hayat da dahil olmak üzere toplumun her alanında geçerlidir” diye konuştu. Oktay “E-devlet çalışmalarıyla en geç bir yıl içerisinde artık Türkiye’de belgeye değil, bilgiye dayalı bir yönetim anlayışına geçiyoruz” dedi. Oktay, ham madde, enerji ve suyun daha etkin kullanımı ve atık azaltımı ile israfı önlemeye, daha ekonomik ve çevreci olmaya gayret ettiklerini dile getirdi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany de selamlama konuşmalarında, etkinliğin önemine işaret ederek, katılımcılara verimli bir fuar diledi. Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin Kömürcü, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kuruluşlarının 12 bin metrekarelik bir alanda buluşturulduğunu söyledi. Oktay, daha sonra Varank ve Demir ile stantları gezdi.