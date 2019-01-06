'Pazar liderliğimiz sürecek'

Dünyanın teknoloji perakendesi devi MediaMarkt’ın Global Grup İcra Kurulu Üyesi ve MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, şirketin yeni hedeflerini anlattı. 2018’in kendileri için başarıyla geçtiğini ifade eden Gökyıldırım, bu yıl teknoloji pazarının yüzde 16 oranında büyümesini beklediklerini ifade etti. Gökyıldırım”2016 yılından beri marka olarak pazarın 2 katı büyüyoruz ve bunu sürdürmek istiyoruz. Amacımız 2019’da pazar payımızı yüzde 35 oranında yükselterek organize perakende de liderliğimizi sürdürmek” dedi.

2018 yılını, sektör açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

2018 yılı değerlendirilirken; yılı kendi içinde 3 ana bölüme ayırmamız gerektiğine inanıyorum. İlki, sene başındaki dönem. Oldukça hızlı başlayan bu dönemde pazar çok pozitifti, tüketicilerin alım gücü yüksekti ve daha kolay alışveriş yapıyorlardı. Ancak ikinci dönem olarak adlandırabileceğimiz temmuz sonrası dönemde, dövizdeki aşırı oynaklık tüketicilerde bir tedirginlik yarattı. Fakat yaz mevsiminin etkisi, ardından okula dönüş dönemi gibi etkenlerle pazar görece hareketliliğini korudu. Buna, tüketicilerdeki, döviz artışının fiyatlara yansıması öncesi ihtiyaçları temin etme ve talebi öne çekme anlayışı da eklenince bu dönem tedirgin fakat yine de kısmen hareketli geçti. Eylülün ortasıyla başlayan 3. dönemde ise bambaşka bir durum ortaya çıktı. Sene başına göre yüzde 60, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90 oranında artan döviz kurlarının etkisiyle; sadece ithal olan değil pek çok üründe fiyat artışı tetiklenince, tüketici tedirginliği arttı, tüketici kendini korumaya aldı ve pazar daha zor bir döneme girdi. Yılı da tüketicilerin bu tedirgin duruşuyla ve temkinli davranışıyla kapatıyoruz diyebiliriz.

MediaMarkt açısından bakıldığında nasıl bir tablo var?

MediaMarkt Türkiye olarak MediaMarktSaturn Grup’un finansal takvimine göre raporlama yapıyoruz ve bu takvime göre 2018 mali yılımızı eylül sonunda başarıyla tamamladık ve yeni mali yılımıza girdik. Fiyat artışlarının en çok görüldüğü alan olan teknoloji perakendesinde faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla tüketicinin bu alandan öncelikli olarak uzaklaşması; 2018 yılsonu ve aynı zamanda MediaMarkt finansal takviminin başı olan içinde bulunduğumuz dönemde bizi az da olsa etkiledi fakat özellikle enflasyonla mücadele planı kapsamında yaptığımız indirim ve kampanyalar ve ardından Şahane Cuma gibi özel günler negatif etkiyi sınırlı tuttu.

Sektör olarak yıldan beklentileriniz neler?

2019 yılı genel anlamda temkinli olarak başlayacak. Bunun tüm sektörlerde ve tüketici davranışlarında böyle olacağına inanıyorum. Faaliyette bulunduğumuz tüketici elektroniği pazarı üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekirse; pazarının 2019 yılında geçtiğimiz yıla paralel olarak yüzde 16 oranında büyümesi ve pazar büyüklüğünün 70 milyar TL’nin üzerinde çıkmasını bekliyoruz. 2019 yılında tüketici elektroniği pazarında büyümeyi sağlayan ana kategorilerin GSM, IT olacağını öngörüyoruz. Online tüketici elektroniği pazarının 2019’da toplam pazarda yüzde 11’lik bir paya ulaşacağını düşünüyoruz.

PAZARIN İKİ KATI BÜYÜYORUZ