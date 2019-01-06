'Pazar liderliğimiz sürecek'
MediaMarkt Global Grup İcra Kurulu Üyesi ve MediaMarkt Türkiye Başkanı Gökyıldırım, “2016’dan beri pazarın 2 katı büyüyoruz. Amacımız bu yıl payımızı % 35 yükselterek organize perakende de liderliğimizi sürdürmek” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Dünyanın teknoloji perakendesi devi MediaMarkt’ın Global Grup İcra Kurulu Üyesi ve MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, şirketin yeni hedeflerini anlattı. 2018’in kendileri için başarıyla geçtiğini ifade eden Gökyıldırım, bu yıl teknoloji pazarının yüzde 16 oranında büyümesini beklediklerini ifade etti. Gökyıldırım”2016 yılından beri marka olarak pazarın 2 katı büyüyoruz ve bunu sürdürmek istiyoruz. Amacımız 2019’da pazar payımızı yüzde 35 oranında yükselterek organize perakende de liderliğimizi sürdürmek” dedi.
2018 yılını, sektör açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
2018 yılı değerlendirilirken; yılı kendi içinde 3 ana bölüme ayırmamız gerektiğine inanıyorum. İlki, sene başındaki dönem. Oldukça hızlı başlayan bu dönemde pazar çok pozitifti, tüketicilerin alım gücü yüksekti ve daha kolay alışveriş yapıyorlardı. Ancak ikinci dönem olarak adlandırabileceğimiz temmuz sonrası dönemde, dövizdeki aşırı oynaklık tüketicilerde bir tedirginlik yarattı. Fakat yaz mevsiminin etkisi, ardından okula dönüş dönemi gibi etkenlerle pazar görece hareketliliğini korudu. Buna, tüketicilerdeki, döviz artışının fiyatlara yansıması öncesi ihtiyaçları temin etme ve talebi öne çekme anlayışı da eklenince bu dönem tedirgin fakat yine de kısmen hareketli geçti. Eylülün ortasıyla başlayan 3. dönemde ise bambaşka bir durum ortaya çıktı. Sene başına göre yüzde 60, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90 oranında artan döviz kurlarının etkisiyle; sadece ithal olan değil pek çok üründe fiyat artışı tetiklenince, tüketici tedirginliği arttı, tüketici kendini korumaya aldı ve pazar daha zor bir döneme girdi. Yılı da tüketicilerin bu tedirgin duruşuyla ve temkinli davranışıyla kapatıyoruz diyebiliriz.
MediaMarkt açısından bakıldığında nasıl bir tablo var?
MediaMarkt Türkiye olarak MediaMarktSaturn Grup’un finansal takvimine göre raporlama yapıyoruz ve bu takvime göre 2018 mali yılımızı eylül sonunda başarıyla tamamladık ve yeni mali yılımıza girdik. Fiyat artışlarının en çok görüldüğü alan olan teknoloji perakendesinde faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla tüketicinin bu alandan öncelikli olarak uzaklaşması; 2018 yılsonu ve aynı zamanda MediaMarkt finansal takviminin başı olan içinde bulunduğumuz dönemde bizi az da olsa etkiledi fakat özellikle enflasyonla mücadele planı kapsamında yaptığımız indirim ve kampanyalar ve ardından Şahane Cuma gibi özel günler negatif etkiyi sınırlı tuttu.
Sektör olarak yıldan beklentileriniz neler?
2019 yılı genel anlamda temkinli olarak başlayacak. Bunun tüm sektörlerde ve tüketici davranışlarında böyle olacağına inanıyorum. Faaliyette bulunduğumuz tüketici elektroniği pazarı üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekirse; pazarının 2019 yılında geçtiğimiz yıla paralel olarak yüzde 16 oranında büyümesi ve pazar büyüklüğünün 70 milyar TL’nin üzerinde çıkmasını bekliyoruz. 2019 yılında tüketici elektroniği pazarında büyümeyi sağlayan ana kategorilerin GSM, IT olacağını öngörüyoruz. Online tüketici elektroniği pazarının 2019’da toplam pazarda yüzde 11’lik bir paya ulaşacağını düşünüyoruz.
PAZARIN İKİ KATI BÜYÜYORUZ
MediaMarkt’taki 2019 hedefleriniz nedir?
Ekim 2018’de başlayan yeni mali yıl için bütçe hazırlıklarımızı Ağustos ayında bitirmiştik. 2019 yılının, başta satış rakamları olmak üzere görünüm olarak 2018 ile paralel olacağını öngörüyoruz. Bu dönemde pazarın üzerinde bir büyüme öngörüyoruz. MediaMarkt olarak biz işimize sürekli yatırım yapan şirketlerden biriyiz, Avrupa’nın açık ara en büyük elektronik perakende şirketiyiz. 2016 yılından beri marka olarak pazarın 2 katı büyüyoruz ve bunu sürdürmek istiyoruz. Amacımız önümüzdeki sene pazar payımızı yüzde 35 oranında yükselterek organize perakende de liderliğimizi sürdürmek.
İSVEÇ VE YUNANİSTAN DA GÖKYILDIRIM’A BAĞLANDI
MedIaMarkt’ın Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, yakın zamanda şirketin ‘Doğu Bölgesi Operasyon Başkanı’ oldu ve global Grup İcra Kurulu üyeliğine atandı. MediaMarkt Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan’ın da İcra Kurulu Başkanlığına getirilen Gökyıldırım ayrıca, Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan ve İsveç’ten de sorumlu hale geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede MBA derecesini alan Gökyıldırım, 20 yılı aşan kariyeri süresince çok sayıda uluslararası şirkette üst düzey görevlerde bulundu. Philips Elektronik’te 14 yıl boyunca İstanbul, Dubai, Viyana ve Amsterdam’da çeşitli üst düzey görevlerde bulunduktan sonra şirketin genel merkezinde Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Başkan olarak görev alan Yenal Gökyıldırım, 2011 yılında Türkiye’ye dönerek Doğan Online’ın CEO’su oldu. Ardından LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürlüğünü üstlenen Gökyıldırım, Eylül 2015’ten bu yana MediaMarkt Türkiye’de İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak görev yapıyordu.
Yatırım ve istihdam artışına devam
“Sürekli tüketiciyi merkeze koyarak ilerlemeye devam edeceği ve bu ilerlemeyi tüketicilerin istediği yöntemle yapacağız” diyen Gökyıldırım “Tüketici, istediği ürünü, istediği yerden, istediği zamanda almak istiyor. Bu da bizim omnichannel stratejimizi destekliyor. Bu alanda da yatırımlarımıza devam ediyoruz. Kuvvetli mağaza, güçlü e ticaret Ancak önemli olan; bu kanalların birbiriyle uyumu ve entegrasyonu” dedi.
200 BİN METREKARE ALAN
“Müşteri memnuniyetimizi artırmak, kategorilerde liderlik, mağaza ağımızın genişlemesi, çoklu kanal verimliğimizin artırılması ve servis hizmetini geliştirme, önümüzdeki mali yılımız için temel hedeflerimizin başında sayılabilir” diyen Gökyıldırım “200 bin metrekare ile toplam alanla en geniş satış alanına sahip bir perakende markasıyız ve mağazalarımızı yeni gelişen ihtiyaçlara göre özenle tasarlayarak yeniliyoruz. Önümüzdeki sene işlerimizin yeni mağazalar ve mevcut mağazalardaki hareketlilikle yüzde 15 civarında büyüyeceğini öngörüyoruz. İstihdam da hedeflerimiz var” dedi.
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