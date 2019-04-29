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Pazarcıların Ankara'da ilk dersbaşını yaptı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pazarcı esnafına yönelik eğitim seferberliği başlattıklarını belirterek, 'İlkini bugün Ankara'da yapıyoruz. Bu eğitimleri 10 ilimizde vermeye devam edeceğiz.' dedi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Canlı pazarlar, şehirlerimizin bereketidir, can damarıdır. Biz de bu bereketi korumayı sürdüreceğiz. Pazarcı esnafımıza yönelik bir eğitim seferberliği başlatıyoruz. Bu eğitimleri 10 ilimizde vermeye devam edeceğiz." dedi.

Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Pazarcı Esnafı Eğitim Programı" kapsamındaki ilk eğitim toplantısı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Pekcan, buradaki konuşmasında, esnaf ve sanatkarın sermayesini alnının teriyle ve bileğinin gücüyle birleştirerek halka hizmet sunduğunu söyledi.

Pazarların sadece alışveriş yapılan yerler olmadığına dile getiren Pekcan, toplumun örf, adet ve geleneklerin yaşatıldığı mekanlar da olduğunu ifade etti.

"GÜÇLÜ ESNAF, GÜÇLÜ EKONOMİ VİZYONU DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞIYORUZ"

Bakanlık olarak esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını belirten Pekcan, "Güçlü Esnaf, Güçlü Ekonomi vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyor, bu doğrultuda esnaf ve sanatkarın karşılaştıkları sorunların çözümü için diğer bakanlıklarımızla da koordineli çalışmalar yürütüyor, esnaf ve sanatkarın her zaman arkasında bulunuyoruz." diye konuştu.

Esnafın en büyük sıkıntısının işini büyütme aşamasında krediye erişim olduğunu anlatan Pekcan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği aracılığıyla esnaf ve sanatkara bir yıla kadar olan vadeler için yüzde 4, bir yıldan uzun vadeler için de yüzde 5 faizli kredi kullandırdıklarını hatırlattı.

Pekcan, SGK prim ödemelerinde esnafa destek verdiklerini, geleneksel sanatlarla uğraşanlara faizsiz kredi imkanı sağladıklarını, genç girişimcilere 75 bin liraya kadar kazançlarına gelir vergisi istisnası getirdiklerini kaydederek, basit usulde ticari kazanç sağlayan esnaf ve sanatkara gelir vergisi matrahında yıllık 11 bin lira indirim olanağı tanıdıklarını söyledi.

Pazarcı esnafına yönelik eğitim seferberliği başlattıklarını da dile getiren Pekcan, "İlkini bugün Ankara'da sizlerle yapıyoruz. Bu eğitimleri 10 ilimizde vermeye devam edeceğiz. Müşteri memnuniyeti daha fazla müşteri demektir. Bu da daha fazla kazanç, daha fazla bereket demek. Canlı pazarlar, şehirlerimizin bereketidir, can damarıdır. Biz de bu bereketi korumayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Empati ve İletişim Enstitüsü Kurucusu ve Başkanı Burak Yilmaz da pazarcı esnafına iletişim üzerine eğitim verdi.

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