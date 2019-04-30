Pazarda ‘gel abla gel’ devri son buluyor

Ticaret Bakanlığı, pazarcı esnafına eğitim vermeye başladı. Bu kapsamda, esnafın müşteri ilişkilerini geliştirilmesi, hizmet kalitesini artırması, iş hacimlerine katkı sağlayacak satış teknikleri hakkında farkındalık oluşturması ve mevzuat hakkında bilgi verilmesi amaçlanıyor. Eğitimler ile pazarlarda ‘gel abla gel’ söylemlerini sona erdirilmesi hedefleniyor. Yıl boyunca ülke genelinde düzenlenecek ‘Pazarcı Esnafı Eğitimleri’nin ilki dün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılımıyla başladı. Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce düzenlenen eğitim sonrası konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, toplumun örf, adet ve geleneklerin yaşatıldığı mekanlar da olduğunu ifade etti. Pekcan “İlkini Ankara’da sizlerle yapıyoruz. Bu eğitimleri 10 ilimizde vermeye devam edeceğiz. Müşteri memnuniyeti daha fazla müşteri demektir. Bu da daha fazla kazanç, daha fazla bereket demek. Canlı pazarlar, şehirlerimizin bereketidir, can damarıdır. Biz de bu bereketi korumayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

‘DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR’

Esnafın en büyük sıkıntısının işini büyütme aşamasında krediye erişim olduğunu anlatan Pekcan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği aracılığıyla esnaf ve sanatkara bir yıla kadar olan vadeler için yüzde 4, bir yıldan uzun vadeler için de yüzde 5 faizli kredi kullandırdıklarını hatırlattı.

İÇ ANADOLU’YA YAYILACAK

Söz konusu eğitime Ankara’da faaliyet gösteren pazarcı esnafının yanı sıra İç Anadolu Bölgesi’nde ve civar illerdeki pazarcılıkla ilgili meslek kuruluşları temsilcileri de katılacak. Pazarcılıkta güvenilirlik, uygun fiyat, ürünlerin taze olması ve samimi hizmet gibi etkenleri güçlendirmek amacıyla pazarcı esnafına, Hal Yasası, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gibi ilgili mevzuatlar, tedarik ve lojistik hizmetleri, vergilendirme, müşteri ilişkileri ve pazarlama, kişisel gelişim, stres ve öfke yönetimi konularında eğitim verilecek.