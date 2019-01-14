Pendik Millet Bahçesi’nin ihalesi gerçekleştirildi

Daha Çok Yeşil" anlayışı doğrultusunda hayata geçirilmeye başlanan millet bahçeleri için Pendik’e yapılması planlanan millet bahçesinin ihalesi yapıldı.İhale kapsamında gençlerin kitap okuyabileceği, ücretsiz internet hizmetinden faydalanabileceği, derslerini çalışabileceği millet kıraathanesi, millet bahçesi ile genel altyapı işleri ve yeşil alanlar yapılacak.

Böylece Pendik, Millet Bahçesi ile İstanbul yeni bir yeşil alana kavuşmuş olacak. Pendik Millet Bahçesi projesi tümüyle kendi üretim ve işletmesiyle, atık bırakmadan, dışarıdan enerji almadan, kendi iç döngüsünde tıpkı doğanın kendisi gibi yaşayacak sosyal donatı ve yeşil alan olacak. Pendik Millet Bahçesi yakın çevresiyle, mini göleti, çocuk oyun alanı, açelya ve su bahçeleri ile donatılmış, oturma, dinlenme alanlarıyla her yaş grubunun keyifli ve huzurlu vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı olacak.

inlenme, koşma, yürüme eylemlerinin herkes tarafından erişilebilir bir yapıda kurgulandığı Pendik Millet Bahçesi projesinde, çocuk ve gençlere hitap eden oyun alanları ve amfi tiyatrolar olacak. Pendik Millet Bahçesi kent tarım alanları ve ekolojik pazar temalarıyla donatılacak. Alanın kuzeyde kentle birleştiği koru bölgesinden güneydeki meydan kompleksine kadar tasarlanan setler İstanbul’un unutulan meyve ve sebzelerine ayrıldı. Bu alanlar kentlinin de katılımının sağlandığı, kompost üretim alanları ile organize edilecek olan ekolojik tarım alanı olarak tasarlandı. İstanbul ve Pendik’i yeşille buluşturacak Pendik Millet Bahçesi 288 bin metrekarelik alanda inşa edilecek.