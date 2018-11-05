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Pendik’te yeni metro 2019’da

İstanbul’un şehir havalimanı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nı İstanbul’daki metro hattına entegre edecek olan Sabiha Gökçen Havalimanı-Tavşantepe Raylı Sistem Metro Hattı´nın açılacağı tarih belli oldu.

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Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, sosyal medya platformu twitter üzerinden yaptığı açıklama metro hattının 29 Ekim 2019 tarihinde açılacağını belirtti. 

KESİNTİSİZ ULAŞIM

Şahin, “Kaynarca-Kurtköy-Sabiha Gökçen hattımız, Tavşantepe’den Sabiha Gökçen’e kadarki kısmı Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yapılıyor. Şu anda alt yapı çalışmalarımızın çok önemli bir kısmı bitti. Sinyalizasyon ve diğer çalışmalar devam ediyor. 29 Ekim 2019 tarihi fiili olarak ve resmi olarak açılış tarihi ama biz sürecin daha hızlı bitmesi için çalışmaları devam ettiriyoruz. 2019 yılında inşallah Kadıköy’den Sabiha Gökçen Havalimanı’na kadar kesintisiz ulaşımın sağlanacağı metro hattına hep beraber erişmiş olacağız” dedi.  

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