Peş peşe başarılar dünya gündeminde! ''Türkiye yıldız oldu''

14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:08 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:08

Türkiye, küresel start-up dünyasına artık 'unicorn'ların yanında 'decacorn' da çıkarır hale geldi. Girişimlerin bu başarısı İngiliz gazetesi Financial Times'ın da ilgisini çekti. Türk start-up'lardan övgüyle bahseden gazete, online perakendede teknoloji yatırımları açısından bu yılın en sıcak fikirlerinin Silikon Vadisi'nden değil İstanbul'dan çıktığını yazdı. 'Türkiye nasıl Avrupa teknolojisinin yıldızı oldu' başlıklı haberde, Getir, Trendyol gibi start-up'ların başarısının Türkiye'de dönüm noktası olduğu belirtildi. Haberde, Türkiye'de 3 yıl önce yüzde 3.5 olan e-ticaret yayılımının yüzde 10'a yükseldiği tahminine yer verildi.

MİLYAR DOLARI AŞTILAR

FT'nin haberinde, "Geçen yazdan bu yana, Trendyol ve Hepsiburada gibi e-ticaret platformlarıyla oyun geliştiricileri Peak Games ve Dream Games'in de içinde olduğu Türk teknoloji şirketleri değerlerinin start-up başarısı için küresel bir kilometre taşı olarak görülen milyar doları aştığını gördü" denildi.

Haberde ABD'de yatırımcıların online market teslimatına yönelik start-up'lara milyarlarca dolar akıtırken, 10 dakikada teslimatla bu sektörün öncüsü Getir'in değerinin şu anda 7.5 milyar dolara ulaştığı vurgulandı.

3 YILDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Haberde görüşlerine yer verilen Getir'in kurucu ortağı Nazım Salur, 3 yıl önce hiçbir yatırımcının Türk start-up'larına yatırıma sıcak bakmadığını belirterek, İstanbul'un teknoloji alanında potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çekti.