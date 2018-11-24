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Petrol arama ruhsat başvurusu

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ, iki sahada petrol arama ruhsatı almak için başvuruda bulundu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ ilanda yalnızca pafta numaraları verilen iki sahada petrol arama ruhsatı almak için Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne başvurdu.

Ayrıca, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ tarafından Hatay'da 62 bin 270 hektarlık bir sahada petrol aramak için yapılan ruhsat başvurusu reddedildi.

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