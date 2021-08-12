Petrol devi 110 milyon dolar tazminat ödeyecek

AA 12 Ağustos 2021 Perşembe 07:08 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 07:08

Abuja Yüksek Mahkemesi, Shell'in Nijerya'daki petrol sızıntı davasında Niger Delta'nın Ogoni halkına 110 milyon dolar (45,9 milyar naira) tazminat ödemesine karar verdi.

Bu kararı veren Yargıç Ahmed Muhammed, paranın 21 gün içinde ödenmesi gerektiğini belirtti.

Shell'in avukatı Aham Ejelamo, mahkemeye müvekkilinin paranın ödemeyi yapmayı kabul ettiğini bildirdi.

Ogoni halkı ile Shell arasındaki dava yaklaşık 31 yıldır sürüyor.

Nijer deltasında 1958'den beri faaliyet gösteren Shell'in hasarlı petrol boru hatlarından ve kuyularından her yıl tonlarca petrol sızdığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletlerin 2011'de, Nijerya'nın güneyinde 2008 ve 2009'da meydana gelen petrol sızıntısı nedeniyle büyük çapta kirlilik oluştuğu ve izlerin bölgeden silinmesinin 30 yıl alabileceğini ortaya koyan raporundan sonra Shell sızıntıyı temizlediklerini açıklamıştı.

Shell ocak ayında, 2008 ve 2009'da neden olduğu iki petrol sızıntısı için 84 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmiş ve kirlenen Bogo Nehri'ni temizleyeceğini bildirmişti.

Afrika'nın en büyük, dünyanın 7. büyük ham petrol ihracatçısı olan Nijerya'daki Ogoni halkı 1993'te Shell'in bölgeden çıkması için protestolar düzenlemişti.