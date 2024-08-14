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Ekonomi

Petrol devi keşif için Türklerle anlaştı! Stratejik projede geri sayım başladı

Zengin yeraltı kaynaklarına sahip petrol devi Angola, ülkedeki Kassinga Demir-Çelik Projesi için Türk şirketiyle anlaştı. Petrol devi Angola'nın devlet sorumluluğundaki kuruluşu, Türk firma ile Huíla eyaletinde işbirliği yürütecek. Demir ve çelik madenciliği projesinin 2027 yılının ortalarında üretime başlaması planlanıyor.

Star Gazetesi14 Ağustos 2024 Çarşamba 12:23 - Güncelleme:
Petrol devi keşif için Türklerle anlaştı! Stratejik projede geri sayım başladı
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Angola Devlet Petrol Şirketi Sonangol, Angola'nın Huíla eyaletindeki Kassinga Çelik Projesi'nin keşfi için bölgede aynı sektörde faaliyet gösteren Türk firması ile anlaştığını duyurdu.

PETROL ZENGİNİ ÜLKEYE TÜRK İMZASI

Angola Maden Kaynakları, Petrol ve Gaz Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise, Türk şirket ve Sonangol, Sonangol'un "Angola ve bölge için stratejik çelik madenciliği projesini desteklemek" amacıyla iki firmanın da ortaklıkta anlaşmaya vardığını doğruladı.

Anlaşma, Angola yetkililerinin ziyaretinin ardından Hatay'da Türk şirketin kompleksinde imzalandı.

Anlaşmaya, Angola Maden Kaynakları Bakanı başkanlığındaki heyette yer alan Tosyalı Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile Sonangol Yönetim Kurulu Başkanı Sebastião Gaspar Martins imza attı.

Angola'daki projesinin bu ortaklık ile ive kazanacağı belirtilen açıklamada, Sonangol'un Türk firmanın yeni kurumsal yapısına dahil olmasıyla Kassinga Demir-Çelik Projesi "yeni bir ivme kazanacak ve Angola devletinin bunu gerçekleştirme konusundaki kararlılığının gerçek bir göstergesi" olacağı bildirildi.

KASSİNGA DEMİR-ÇELİK PROJESİ NEDİR?

Angola'nın güneyindeki Huíla eyaletindeki bu demir ve çelik madenciliği projesinin 2027 yılının ortalarında üretime başlaması planlanıyor. Angola'daki bakanlık yetkilisi, bunun Angola hükümetinin ülke ekonomisini çeşitlendirme stratejisinde önemli bir kilometre taşı olacağını söyledi.

Angola'da faaliyet gösteren Türk şirket himayesindeki Kassinga Madencilik Projesi, şirket sermayesinin yüzde 70'ini oluşturuyor ve Angola Cumhurbaşkanı João Lourenço tarafından 2019'da onaylandı.

Star Gazetesi

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