Petrol devinden çok konuşulacak Türkiye kararı! Görüşmeler başladı

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Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco, Körfez ülkelerinde hayata geçirmeyi planladığı 50 milyar dolarlık potansiyel projeleri görüşmek üzere Türk Müteahhitler Birliği başkanı Erdal Eren ile telefon görüşmesi yaptı.

Eren, devlet kontrolündeki petrol firmasının temsilcilerinin, Salı ve Çarşamba günü Ankara'da yaklaşık 80 inşaat firmasının yöneticileriyle bir araya geldiğini ve 2025 yılına kadar planlanan projeler için ön yeterlilik kazanmaya çalıştıklarını ifade etti.

Eren: "Aramco, projelerinde mümkün olduğu kadar çok Türk müteahhit görmek istiyor" dedi.

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Bloomberg'de yer alan habere göre, söz konusu 50 milyar dolar değerindeki yatırımların arasında boru hattı, altyapı inşaatları ve yönetim binaları bulunuyor.

Saudi Aramco'nun, Türk müteahhitlerle yaptığı görüşmenin, sektörü heyecanlandırdığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİNİN BAŞINDA

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi olan Saudi Arabian Oil Company (Aramco), yaklaşık 2,1 trilyon dolar fiyatlamasıyla dünyanın en değerli şirketlerinin başında geliyor.

Aramco'nun, Körfez'de hayata geçirmeyi planladığı bu devasa yatırım, şirketin sürekli artan küresel önemini bir kez daha vurguluyor. 2025 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanan bu projelerin, bölgenin enerji altyapısında önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.