Petrol, doğal gaz devri bitiyor! Trilyonlarca dolar tasarruf sağlanacak

Oxford Martin School, Yeni Ekonomik Düşünce Enstitüsü, Oxford Martin Karbon Sonrası Geçiş Programı ve Oxford Üniversitesi Smith İşletme ve Çevre Okulu ile Monash Üniversitesi SoDa Labs araştırmacılarının ortak yürüttüğü analiz, temiz enerjiye hızlı dönüşümün yavaş dönüşümden veya dönüşümü hiç yapmamaktan daha ucuz olduğunu gösteriyor.

Çalışmada yer alan "Hızlı Geçiş" senaryosuna göre, güneş, rüzgar, batarya teknolojileri, elektrikli araçlar ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen yeşil hidrojen gibi temiz yakıtları artırarak 2050'ye kadar fosil yakıtlardan arındırılmış bir enerji sistemi gerçekçi ve mümkünken, tamamen temiz enerjiye geçişle dünyada daha fazla insan enerjiye erişim sağlayabiliyor.

Fosil yakıt kullanımını sonlandırarak hızlı bir temiz enerji dönüşümünün, 2050'ye kadar dünyada 12 trilyon dolar net tasarruf sağlayacağı öngörülüyor.

Smith İşletme ve Çevre Okulu'ndan araştırmanın baş yazarı Rupert Way, yaptığı değerlendirmede, sıfır karbonlu enerji sistemine geçiş için yüksek maliyetler öngören geçmiş modellerin şirketleri yatırım yapmaktan caydırdığını belirterek, "Bu modeller, hükümetleri enerji geçişini hızlandıracak ve fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacak politikalar belirleme konusunda tereddütte bıraktı. Ancak temiz enerji maliyetleri son on yılda bu modellerin beklediğinden çok daha hızlı bir şekilde düştü. En son araştırmamız, temel yeşil teknolojilerin ölçeklendirilmesiyle maliyetlerin düşmeye devam edeceğini ve ne kadar hızlı gidersek o kadar fazla tasarruf edeceğimizi gösteriyor. Yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak artık sadece gezegen için değil, enerji maliyetleri için de en iyi seçenek." ifadelerini kullandı.

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Yeni Ekonomik Düşünce Enstitüsü Program Direktörü ve çalışmayı yürüten ekip şefi Prof. Doyne Farmer, temiz ve yeşil enerjiye geçişin acı verici, maliyetli ve fedakarlık yapılması gereken bir süreç olacağına ilişkin yaygın bir kanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak bu yanlış bir kanı. Yenilenebilir enerji maliyetleri yıllardır düşme eğiliminde. Birçok durumda fosil yakıtlardan daha ucuzlar ve araştırmamıza göre önümüzdeki yıllarda neredeyse tüm uygulamalarda fosil yakıtlardan daha ucuz hale gelecekler. Eğer geçişi hızlandırırsak, daha hızlı ucuzlayacaklar. Fosil yakıtların 2050 yılına kadar tamamen temiz enerjiyle değiştirilmesi bize trilyonlarca dolar tasarruf sağlayacak. Dünya, yüksek maliyetli, güvenli olmayan, kirletici, değişken fiyatlı fosil yakıtlara olan bağımlılığımızdan kaynaklanan eş zamanlı bir enflasyon krizi, ulusal güvenlik krizi ve iklim kriziyle karşı karşıya. Bu çalışma, temiz enerjiye geçişi mümkün olduğunca çabuk bir şekilde hızlandıracak iddialı politikaların sadece iklim açısından acilen gerekli olmadığını, aynı zamanda dünyanın gelecekteki enerji maliyetlerinde trilyonlarca tasarruf sağlayabileceğini ve bize daha temiz, daha ucuz ve enerji bakımından daha güvenli bir gelecek sunabileceğini gösteriyor."