Petrol fiyatları 51 dolar düzeyine yükseldi
Petrol fiyatları, küresel ekonomide görülen kötüleşme etkisiyle 17 ayın en düşük seviyesine indikten sonra 51 dolar düzeyine yükseldi.
- DHA
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.07 artışla 51.01 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.30 artışla 43.48 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD hisse senedi piyasalarında görülen sert düşüş sonrasında riskten kaçınan yatırımcıların güvenli liman aramasıyla yükseldi.
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