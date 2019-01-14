İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,519
  • 6,335
  • 229.393
  • 90.798
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Petrol fiyatları 60 doların altına döndü

Petrol fiyatları, Çin´den gelen zayıf ticaret verileri etksiyile 60 doların altına döndü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.03 düşüşle 59.86 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.10 düşüşle 51.02 dolardan işlem görüyor.
 
Altın fiyatları, Fed´in faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileri ve Çin´!den gelen vayıf ticaret verisi etkisiyle yükseldi.
 
Küresel emtia piyasalarında;
 
- gümüş, yüzde 0.17 düşüşle 15.63 dolardan,
 
- altın, yüzde 0.20 artışla 1,292.1 dolardan,
 
- bakır, yüzde 0.98 düşüşle 2.636 dolardan,
 
- platin, yüzde 0.64 düşüşle 812.8 dolardan
 
- paladyum da yüzde 0.25 düşüşle 1,275.5 dolardan işlem görüyor.
 
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 229 liraya, çeyrek altın 370 liraya, Cumhuriyet altını da 1,522 liraya döndü.
 

Suriye sınırında bu sabah yapılan toplantı ne anlama geliyor?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den kararlılık mesajı: Kaynağında kurutulmalıdır

Türkiye'den kararlılık mesajı: Kaynağında kurutulmalıdır

Uzay kargo aracı Dünya'ya geri döndü

Uzay kargo aracı Dünya'ya geri döndü

Türkiye 1,5 milyon araç üretti

Türkiye 1,5 milyon araç üretti

Sokağa çağıran muhalefet lideri gözaltına alındı

Sokağa çağıran muhalefet lideri gözaltına alındı

'Beyaz Saray'da İran'ı vurma planı görüşüldü' iddiası

'Beyaz Saray'da İran'ı vurma planı görüşüldü' iddiası

FETÖ'cüden 'canlı bomba' itirafı: Gülen çıldırdı

FETÖ'cüden 'canlı bomba' itirafı: Gülen çıldırdı

İsrail'den Mısır'a stratejik öneme sahip üst düzey ziyaret

İsrail'den Mısır'a stratejik öneme sahip üst düzey ziyaret

Trump'ın Türkiye tehdidine Cumhurbaşkanlığından sert yanıt

Trump'ın Türkiye tehdidine Cumhurbaşkanlığından sert yanıt
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA