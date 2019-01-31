14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2322
  • 6,0294
  • 222.023
  • 105.851
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Petrol fiyatları stokların azalmasıyla yükseldi

Petrol fiyatları, ABD petrol stoklarında azalışa işaret eden veriler ve ABD´nin Venezuela yaptırımları etkisiyle yükseldi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.86 artışla 62.18 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.65 artışla 54.58 dolardan işlem görüyor.
 
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faizleri yüzde 2.25 ile yüzde 2.5 arasında sabit tutmasıyla sekiz ayın zirvesinde.
 
Küresel emtia piyasalarında;
 
- gümüş, yüzde 0.58 artışla 16.02 dolardan,
 
- altın, yüzde 0.67 artışla 1,318.7 dolardan,
 
- bakır, yüzde 0.20 artışla 2.773 dolardan,
 
- platin, yüzde 0.34 artışla 819 dolardan ve
 
- paladyum da yüzde 0.44 artışla 1,322.2 dolardan işlem görüyor.
 
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 222 liraya, çeyrek altın 363 liraya, Cumhuriyet altını da 1,497 liraya döndü.
 

Yer: Hatay! Alev Alev yandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Afganistan'da polisler birbirleriyle çatıştı

Afganistan'da polisler birbirleriyle çatıştı

İstanbul'da dev operasyon: Yüzlerce kilo ele geçirildi

İstanbul'da dev operasyon: Yüzlerce kilo ele geçirildi

Yeni Kral Sultan Abdullah görevine başladı

Yeni Kral Sultan Abdullah görevine başladı

"Memleket işi gönül işi"

'Memleket işi gönül işi'

2 yıl önce kapatılmıştı: Uçuşlar yeniden başladı

2 yıl önce kapatılmıştı: Uçuşlar yeniden başladı

Üç kiritk olayda aynı soyadı: Mercek altına alındı

Üç kiritk olayda aynı soyadı: Mercek altına alındı

Beyaz Saray'dan ilginç açıklama: Tanrı istedi

Beyaz Saray'dan ilginç açıklama: Tanrı istedi

FETÖ'cüden tuhaf savunma: Üssü korumak için uçurdum

FETÖ'cüden tuhaf savunma: Üssü korumak için uçurdum
 

POPÜLER HABERLER

Türkçenin ilk matbu eseri: Vankulu Lügati - Tarihte bugün 31 Ocak 1729

Türkçenin ilk matbu eseri: Vankulu Lügati - Tarihte bugün 31 Ocak 1729

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA