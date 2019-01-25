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Petrol fiyatları Venezuela'ya yaptırım endişesiyle yükseldi

ABD’nin Venezüela’nın petrol ihracatına karşı yaptırım uygulayabileceği sinyali vermesiyle, petrol fiyatları yükseldi.

  • DHA
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Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.29 artışla 61.26 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.36 artışla 53.32 dolardan işlem görüyor.

Yatırımcıların jeopolitik karışıklıklar ve küresel büyüme endişeleri nedeniyle doların düşmesiyle, altın fiyatlarında yükselişe geçti.

Küresel emtia piyasalarında;

- Gümüş, yüzde 1.80 artışla 15.575 dolardan,

- Altın, yüzde 0.86 artışla 1,290.8 dolardan,

- Bakır, yüzde 1.82 artışla 2.6905 dolardan,

- Platin, yüzde 1.45 artışla 816.7 dolardan ve

- Paladyum da yüzde 0.96 artışla 1,293 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 219 liraya, çeyrek altın 358 liraya, Cumhuriyet altını da 1,429 liraya döndü.

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