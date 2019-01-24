Petrol fiyatları yaptırım endişesiyle yükseldikten sonra geri döndü

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.62 düşüşle 60.76 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.51 düşüşle 52.35 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi´nin para politikası kurlu toplantısı sonrasında yaptığı açıklama beklenirken düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.39 düşüşle 15.32 dolardan,

- altın, yüzde 0.37 düşüşle 1,279.3 dolardan,

- bakır, yüzde 0.28 düşüşle 2.647 dolardan,

- platin, yüzde 0.29 artışla 798.7 dolardan ve

- paladyum da yüzde 2.38 düşüşle 1,277 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 216 liraya, çeyrek altın 355 liraya, Cumhuriyet altını da 1,463 liraya döndü.