Petrol fiyatları yüzde 2.0´nin üstünde yükseldi

Petrol fiyatları, hisse senedi piyasalarında görülen artışla paralel günlük yüzde 2.0´nin üzerinde arttı, ancak giderek artan stoklar etkisiyle, sene içinde varil başına 86.74 dolara kadar yükselen fiyatlar, 2015 yılından bu yana ilk kez yıllık bazda düşecek.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.59 artışla 54.59 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.27 artışla 46.36 dolardan işlem görüyor.