Petrol fiyatlarında Körfez Savaşı’ndan bu yana en sert yükseliş!

Abkayk'taki Aramco fabrikasına yapılan saldırının ardından oluşan dumanın uydu görüntüsü / Fotoğraf: Planet Labs

Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Aramco’ya ait 2 fabrikaya silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı gerçekleştirilmesinin ardından petrol fiyatları 1991’deki Körfez Savaşı’ndan bu yana en sert yükselişini yaşadı.

Uzak Doğu piyasalarının işleme açılmasıyla birlikte brent petrol varil fiyatları yüzde 18 artarak 71 doların üzerine çıktı.

Petrol fiyatları bu sert yükselişin ardından tekrar 67 dolara düştü.

Yemen’deki Husilerin kontrol ettiği SİHA’lar, Suudi Arabistan’ın doğusundaki Abkayk ve Hureys’te bulunan fabrikalara saldırı düzenlemişti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, ilk belirlemelere göre, saldırı sonucu meydana gelen patlamaların 5.7 milyon varil (şirketin günlük petrol üretiminin yaklaşık yüzde 50'si) ham petrol tedariğinin durmasına yol açtığını kaydetmişti.

Enerji Bakanı bin Selman, Saudi Aramco'ya ait Bıkayk ve Hırays petrol tesislerinde üretimin geçici olarak durdurulduğunu, üretim kaybının stoklardan karşılanacağını ifade etmişti.

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine yapılan saldırıları kınadı

Bin Selman ayrıca, söz konusu saldırının, günlük yaklaşık 2 milyar varil fit küp ilişkili petrol gazı (APG) üretiminin de durmasına neden olduğunu ve bunun etan ve diğer doğal gaz türlerinin tedariğinin yaklaşık yüzde 50 oranında düşmesine neden olacağını aktarmıştı.

Reuters’e konuşan piyasa uzmanları, Suudi Arabistan’ın kısa zamanda üretim kaybını telafi edememesi halinde varil başına petrol fiyatlarının 100 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

Uzmanlara göre, Suudi Arabistan’a yönelik saldırının verdiği zararın büyüklüğü, uzun dönem petrol fiyatlarının belirlenmesinde de etkili olacak. Independent'ın haberine göre, jepolitik riskler, yine petrol fiyatlarının belirlenmesinde önümüzdeki dönemde önemli rol oynayacak.